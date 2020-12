Amazon-Boss Jeff Bezos (Bild) braucht nicht nervös werden über die ORF-Strategie, versichert General Alexander Wrabetz. Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Wien – Österreichs größter Medienkonzern ORF will bis 2025 auf "Augenhöhe" mit internationalen Digitalkonzernen kommen: So beschreibt der amtierende ORF-Chef Alexander Wrabetz das Donnerstag von seinen Stiftungsräten einstimmig beschlossene Ziel.

"Bezos braucht nicht unruhig werden"

Nachsatz: "In Österreich" solle der ORF auf diese Augenhöhe kommen – Amazon-Boss "Jeff Bezos braucht nicht unruhig werden". Und in Richtung der übrigen Medienhäuser in Österreich fügt Wrabetz noch an: Der ORF müsse digital nicht "größer als alle anderen sein".

Das ist er heute schon – mit ORF.at unter den österreichischen Sites in der Web-Analyse. Und der ORF ist dank 650 Millionen Euro GIS-Gebühren mehr als doppelt so groß wie die übrigen Verlags- und Medienkonzerne des Landes. Und wenn die internationalen Digitalriesen Google, Facebook und Co in Österreich mit Werbung in Österreich rund eine Milliarde Euro einnehmen dürften, liegen sie damit ziemlich exakt auf Augenhöhe mit einer Milliarde Gesamtumsatz des ORF.

GIS für Streaming

Kernstück der digitalen ORF-Strategie ist die für 2021 geplante Streamingplattform ORF-Player. "Mittelfristig" hofft Wrabetz, dass auch für Streaming GIS-Gebühr fällig wird. Sparten wie Kinderprogramm und Sport abseits der Premiumklasse wie heute in ORF Sport Plus will Wrabetz mehr und mehr aus dem linearen TV in diesen Player verlagern. FM4 und Ö1 sollen verstärkt auf Podcast- und Streamingformate setzen, zusätzlich zu ihren klassischen Radioprogrammen.

Das ORF-Strategiekonzept macht nun Social Media quasi offiziell zur "dritten Säule" des ORF-Angebots neben linearen Kanälen wie ORF 1, ORF 2 und ORF 3, wie Ö3 und den ORF-Regionalradios sowie als zweite Säule die digitale "Plattform", also ORF.at und den künftigen Player.

Das Strategiepapier betont auch die Verantwortung des ORF für den Medienstandort und die übrigen Player. Kooperation, gemeinsame Vermarktung und Archivzugriff für Private nennt er da. Der Zugang soll der Medienpolitik mehr digitale Möglichkeiten für den ORF erleichtern. Hebe sie nur die Sieben-Tage-Beschränkung für Abruf auf, wäre das "nur schade um die Zeit". Es brauche "schon einen größeren Schritt" – insbesondere die Möglichkeit, alleine für das Netz zu produzieren.

"Dancing Stars" auch 2021, Gehaltsabschluss und Corona-Prämie, Unterhaltungschef

Player-Budget. Die gesamten ORF-Aufwendungen für alles Digitale 2021, also auch ORF ON, Teletext und die TVthek sind laut Wrabetz mit 33 Millionen Euro budgetiert. Über das Budget des ORF-Players machte er am Donnerstag unterschiedliche Angaben. Zunächst sprach er von zehn Millionen, später von 15 Millionen im Vollausbau und im kommenden Jahr sieben bis acht. ORF-Aufsichtsräten wiederum nannte Finanzdirektor Andreas Nadler vor wenigen Wochen noch sechs Millionen 2021 für den Player.

Auf dem Weg zum Plattformunternehmen kündigt Wrabetz eine "Totalveränderung" in der ORF-Technik an von der Rundfunktechnologie zur IT. Er bedeute auch einen "großen Kulturwandel" in der Produktion von Inhalten. Neuer "ZiB"-Newsroom. Der neue multimediale ORF-Newsroom auf dem Küniglberg steht inzwischen und hat auch ein Dach, die Verglasung könnte Corona-bedingt noch ein bisschen länger dauern. Bis 2022 soll er besiedelt sein wie auch die neuen Räumlichkeiten für Ö3 und Ö1 auf dem Küniglberg. Mit dem Newsroom kommt auch ein neues "Zeit im Bild"-Studio mit automatisierten Kameras und "noch tolleren" (Wrabetz) Vidiwalls. Einen groben Vorgeschmack auf dieses neue Studio lieferte Wrabetz in seiner Präsentation, einen noch weit groberen Vorgeschmack zeigt dieses Paparazzo-Foto davon:

Paparazzo-Bild eines künftigen ZiB-Newsrooms in der Präsentation von ORF-General Alexander Wrabetz am Donnerstagabend im Sitzungssaal des ORF-Stiftungsrats (dessen Beleuchtung sich rechts noch in den Fenstern spiegelt). Foto: fid

ORF-Gehaltsabschluss und Corona-Prämie. Dazu, dass der ORF im kommenden Jahr in den schwarzen Zahlen bleibt, habe viel beigetragen. Auch bei der Lohnrunde habe es ein Entgegenkommen des Betriebsrats gegeben. Die Gehaltsverhandlung brachte für die ORF-Mitarbeiter zwar eine Erhöhung der Gehälter um 1,5 Prozent, jedoch tritt die Erhöhung erst mit Anfang 2022 in Kraft. Die Mitarbeiter erhalten eine Einmalzahlung von 525 Euro sowie eine Coronaprämie über 575 Euro.

Generalswahl am 10. August

Das Datum für die Generalsbestellung hat der Stiftungsrat am Donnerstag mit 10. August 2021 fixiert. Wrabetz sagt noch nicht, dass er dann noch einmal antritt. Die zu Strategie und Budget könnte ihn dazu motivieren. Sie kam von denselben 35 Stiftungsräten, die den nächsten ORF-Chef bestellen, mit bürgerlicher Mehrheit. Bis auf Unternehmer Hans Peter Haselsteiner. Er macht sein Neos-Mandat frei für eine ungenannte, internationale Medienexpertin – wie zum Beispiel Anita Zielina (City University of New York, früher NZZ, Stern.de, STANDARD). (fid, APA, 4.12.2020)