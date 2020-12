Im Süden Österreichs werden für das Wochenende enorme Schneemengen erwartet. Foto: Imago

Lienz/Klagenfurt – Osttirol und Oberkärnten bereiten sich auf enorme Schneemengen und Sturm am Wochenende vor. Große Regen- und Schneemengen sowie Föhnsturm in Teilen von Süd- und Westösterreich stehen bevor, mit den größten Niederschlagsmengen in Oberkärnten und Osttirol sowie im Bereich des Tiroler Alpenhauptkamms. Vorausgesagt sind bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter und auf den Bergen große Schneemengen. In den Niederungen kann es zu Eisregen kommen.

Die Tiroler Landeswarnzentrale hat vor allem für Osttirol entsprechende Maßnahmen getroffen. So wurden mehrere Hubschrauber für Erkundungs- und Einsatzflüge vorbereitet, teilte das Land in einer Aussendung mit. Ab Samstag wird große Lawinengefahr herrschen. "Schnee auch in größeren Mengen ist in Tirol nichts Ungewöhnliches. Wir können damit umgehen. Die Straßenmeistereien sowohl im Bezirk Lienz als auch in Nordtirol sind für die zu erwartenden Schneefälle gerüstet", betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Straßensperren seien aber nicht ausgeschlossen, so Geisler, der appellierte, auf sportliche Aktivitäten im Wald und im Gelände zu verzichten.

Vorbereitung auf Straßensperren

Auch im Bezirk Lienz selbst wurden Vorkehrungen getroffen. So wurden Dialysepatienten vorsorglich aus entlegenen Bereichen ins Krankenhaus verlegt und Polizeikräfte in Seitentäler gebracht, um im Fall von Straßensperren behördliche Kräfte bereits vor Ort zu haben. Von einem markanten Anstieg der Lawinengefahr in den südlichen Landesteilen am Wochenende sprach unterdessen Rudi Mair, der Leiter des Lawinenwarndiensts: "Wir rechnen mit zahlreichen Gleitschneelawinen auf steilen Grashängen. Zusätzlich sind sehr große Schneebrettlawinen, vor allem aus steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze, zu erwarten." Gerechnet wurde mit Baumbrüchen und Baumstürzen – der Aufenthalt im Wald sei daher unbedingt zu vermeiden.

Auch ÖBB bereitet sich vor

Auch die ÖBB wappnet sich für die erwarteten Regen- und Schneefälle, man sei "auf den Wintereinbruch so gut wie möglich vorbereitet". Sollten die Prognosen eintreten, werde vor allem die Tauern- und die Brennerbahnstrecke davon betroffen sein, so die ÖBB. Vor dem Hintergrund der hohen Muren-, Lawinen und Windbruchgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, dass es am Wochenende zu wetterbedingten Streckenstörungen kommt. Notfallpläne für einen Schienenersatzverkehr mit Bussen wurden vorsorglich aktiviert. Wer kann, sollte Reisen über Tauern und Brenner verschieben.

In Salzburg, Kärnten und Tirol könne es zu Fahrplananpassungen und Verzögerungen kommen. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt unter oebb.at, mittels Scotty-mobil-App oder telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 über ihre Verbindung informieren. Sofern eine Reise in und durch das Unwettergebiet nicht dringend erforderlich ist, sollte diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, sollen vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice Kontakt aufnehmen. (red, 4.12.2020)