Weihnachten ist nicht für alle die schönste Zeit im Jahr. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen?

Gemeinsam durch die Weihnachtszeit: Tauschen Sie sich im Forum aus! Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Weihnachtszeit ist schon unter normalen Bedingungen für viele eine Reihe emotional belastender Tage. Wenn rundherum gefühlt alle anderen im glücklichen Familienverband die Feiertage verbringen und ihnen voller Vorfreude entgegenschauen, wird der Kontrast zur eigenen Situation umso deutlicher. Hat man ohnehin schon eine schwere Phase – sei es wegen gesundheitlicher Probleme, weil man finanziell nur schwer über die Runden kommt, weil einen der Liebeskummer plagt oder man einen wichtigen Menschen verloren hat, den man gerade jetzt besonders stark vermisst –, ist eine Zeit, in der allgemeines Glück geradezu vorausgesetzt wird, meist nur wenig tröstlich. Und nun also noch das erste Corona-Weihnachten nach einem ewig erscheinenden Jahr voller Hiobsbotschaften. Kein Wunder also, wenn sich manche angesichts der vermeintlich schönsten Zeit im Jahr nur noch die Decke über den Kopf ziehen wollen.



Geht es Ihnen ähnlich?

Mit Ihren Gefühlen sind Sie nicht allein – und gemeinsam ist doch alles zumindest ein bisschen leichter. Warum werden diese Weihnachtstage schwer für Sie? Was hilft Ihnen? Welche hilfreichen Erfahrungen können Sie weitergeben? Tauschen Sie sich im Forum aus und kommen Sie gut durch die Feiertage! Sie sind nicht allein! (aan, 21.12.2019)