Kratos, bekannt aus der God-of-War-Serie ist der neueste Zugang ins Fortnite-Universum.

Foto: Epic Games

Nach der Kooperation mit Marvel, die am 1. Dezember in einem Finale gegen Galactus gemündet hat, darf man in dieser Saison Kratos als "Skin" begrüßen, das heißt Spieler können bald so aussehen, wie der bekannte Playstation-Held. Offenbar will Entwickler Epic Games demnächst auch das Xbox-Lager auf seine Seite ziehen. Hacker haben jetzt erste Infos zu einem möglichen Auftritt des Master Chiefs veröffentlicht.

Treffen der Giganten

Wie genau der Master Chief ins Spiel gelangen soll, ist noch unklar. Die Information, dass sowohl der Held aus den Halo-Spielen, als auch ein paar seiner Fahrzeuge in Fortnite auftauchen sollen, weiß man aktuell nur von inoffiziell veröffentlichten Bildern auf der Plattform 4Chan. Das Timing hätte natürlich wunderbar gepasst, da für diesen Herbst das neue Halo: Infinite erwartet wurde. Nachdem das Spiel von Microsoft auf 2021 verschoben wurde, könnte der Master Chief zumindest in Fortnite demnächst noch aktiv werden.

Mittlerweile findet sich im erfolgreichen Multiplayer-Shooter Fortnite wirklich schon viel Prominenz. Zuletzt durfte man auch Figuren aus der beliebten Disney-Serie "The Mandalorian" im Spiel begrüßen, die sowohl als Begleiter gewonnen werden können, nach dem Erfüllen der richtigen Missionen aber auch als spielbare Figuren warten. (red, 04.12.2020)