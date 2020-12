Vorletzte Runde der "Vorstadtweiber": Ines Honsel (Sonia Clementi), Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg), Nina Proll (Nico Huber). Foto: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Wien – Die "Vorstadtweiber" gehen Anfang des Jahres in die vorletzte Runde. Am 11. Jänner startet die Ausstrahlung der zehn neuen Folgen auf ORF 1 (montags um 20.15 Uhr), kündigte der ORF in einer Aussendung an. Die komplette fünfte Staffel des Erfolgsformats von Regisseurin Mirjam Unger, Regisseur Harald Sicheritz und Drehbuchautor Uli Brée ist bereits ab 4. Jänner auf Flimmit zu sehen.

"Zwischen Erbschaft, finanzieller Krise, einem alten Bekannten, der sich im Gefängnis ins Fäustchen lacht, und einer neuen, äußerst geheimnisvollen Designerin gerät das Leben der sündigen Ladys und ihrer nicht weniger sündigen Männer gehörig ins Wanken", verriet der ORF über die neue Staffel. Neben dem "Vorstadtweiber"-Quartett Maria Köstlinger, Nina Proll, Hilde Dalik und Ines Honsel sind unter anderen Dorothee Hartinger, Alma Hasun, Faris Rahoma und Regina Fritsch als neue Bewohnerinnen und Bewohner der Vorstadt zu sehen. (APA, 4.12.2020)