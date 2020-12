Seit zwei Wochen dominiert wieder die Hoffnung die Grundstimmung der heimischen Bevölkerung – und in den Parteiwählerschaften gibt es leichte Bewegung zugunsten der SPÖ

Sebastian Kurz verliert zwar etwas an Strahlkraft, hat aber immer noch mehr als doppelt so viel an Zustimmung wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA/Hochmuth

Linz – Mit mehr als 40.000 Interviews hat das Linzer Market-Institut seit April den Optimismus-Pegel in der österreichischen Bevölkerung gemessen und dabei die Zusammenhänge zwischen der jeweiligen Corona-Situation und der Stimmungslage der Bevölkerung nachvollziehbar gemacht.

Seit der Vorwoche sieht man wieder einen deutlichen Anstieg des Optimismus: Er entwickelte sich vom rund um den Nationalfeiertag gemessenen Tiefstwert von 23 Prozent im Verlauf des November in einen Bereich um die 30 Prozent und machte in der letzten Novemberwoche einen Zehn-Prozentpunkte-Sprung auf 39 Prozent, wo auch der aktuelle Wert aus der ersten Dezemberwoche liegt.

Pessimismus geht deutlich zurück

Gleichzeitig ist der Pessimismus deutlich zurückgegangen: Im Oktober hatte der Abstand zwischen Pessimisten und Optimisten ganze 20 Prozentpunkte betragen – den 23 Prozent Optimisten waren in der 44. Kalenderwoche 43 Prozent Pessimisten gegenübergestanden (der Rest ist unentschieden). Seit der Vorwoche haben die Optimisten wieder die relative Mehrheit – sie sind in der aktuellen Market-Umfrage für den STANDARD mit 39 Prozent eine statistisch signifikant größere Gruppe als die Pessimisten (32 Prozent).

Dabei lohne der Blick darauf, wer sich hoffnungsfroh und wer sich eher skeptisch bekennt, sagt Market-Institutsleiter David Pfarrhofer. Er betont, dass die Frage nach eher optimistischer oder eher pessimistischer Grundhaltung als allererste bei den Umfragen aufpoppt: "Es ist also nicht so, dass wir jemanden fragen, welche Partei er wählt, und dann, ob er denn auch ein Optimist wäre. In unseren Fragebögen kommt die Sonntagsfrage ziemlich zum Schluss – trotzdem kann man einen engen Zusammenhang zwischen Parteipräferenzen und Grundstimmung erkennen."

Optimisten wählen Regierungsparteien

Vereinfacht gesagt: Anhänger der ÖVP und der Grünen sind weit überdurchschnittlich optimistisch – oder es sind umgekehrt Menschen mit positiver Lebenseinstellung, die diese beiden Parteien bevorzugt wählen. Pfarrhofer: "2017 waren auch die SPÖ-Wähler noch ziemlich optimistisch – seit die SPÖ nicht mehr in der Regierung ist, sind sozialdemokratische Wähler im Schnitt viel weniger optimistisch. Die FPÖ hat in den letzten Jahrzehnten immer in den eher düster gestimmten Gesellschaftskreisen Wähler rekrutiert. Während der FPÖ-Regierungsbeteiligung war aber auch die FPÖ-Gefolgschaft eher positiv gestimmt."

Und: Frauen und ältere Personen sind weit weniger optimistisch als der Bevölkerungsschnitt. So bekennen sich aktuell 45 Prozent der Männer, aber nur 34 Prozent der Frauen zu einem zuversichtlichen Blick auf die nächsten Wochen und Monate.

ÖVP stark, ihr Chef nicht mehr so sehr

Die aktuelle Umfrage zeigt, dass die ÖVP derzeit auf demselben Niveau liegt wie im Jänner: 39 Prozent ergibt die hochgerechnete Sonntagsfrage für die Kanzlerpartei – aber nur 32 Prozent für Amtsinhaber Sebastian Kurz in der (hypothetischen) Direktwahlfrage. Das ist der schwächste Wert seit drei Jahren – während des ersten Lockdowns, Anfang Mai dieses Jahres, war Kurz auf 52 Prozent gekommen.

Pfarrhofer: "Kurz hat sich als die Führungsfigur durch die Krise profiliert – wenn da jetzt immer öfter Probleme thematisiert werden, färbt das negativ auf den Bundeskanzler ab."

Es gelte aber, die Dimensionen im Auge zu behalten und mit den Amtsvorgängern aus der SPÖ zu vergleichen: Werner Faymann hatte nur einmal einen höheren Wert als Kurz heute (38 Prozent im Mai 201), meist lag er deutlich unter 25 Prozent. Und Christian Kern hatte nur so lange gute Werte, wie Kurz nicht zum Vergleich gestanden ist – danach lag er auf ähnlichem Niveau wie Kurz heute.

SPÖ legt langsam, aber stetig zu

Und: Es gibt weit und breit keinen Herausforderer für Kurz, wie die Umfrage ebenfalls zeigt: