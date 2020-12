Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at

#baum #leiter #wäscheleine

Wer eine Bande gründen möchte, braucht auf jeden Fall zwei Dinge: einen Geheimplatz und ein Geheimwort. Leute, die zur Band gehören, braucht es natürlich auch. Doch vorerst ist Oskar noch allein. Also gründet er die kleinste Bande der Welt – nur mit sich selbst – und findet den besten Geheimplatz im Kastanienbaum. Damit die anderen auch wirklich kommen, lässt sich Oskar etwas ziemlich Geniales einfallen. Und zwar: "Sa-ra-mi-dura-fi-deles". Aber bitte nichts verraten, das ist ebenso streng geheim!

"Die beste Bande der Welt" gibt’s auch als Hörbuch und ab Ende Jänner 2021 im Sammelband!

Saskia Hula/Ina Hattenhauer, "Der beste Oskar der Welt! Alle Geschichten in einem Band". € 15,00 / 128 Seiten. Nilpferd bei G&G, Wien 2021. Ab 6 Jahren.

#stirnlampe #mondlicht #gartenzaun

"Jeden Tag findet in der großen Pause ein geheimes Treffen statt. Es ist die offizielle Versammlung unserer Bande." Die Bande in diesem witzigen und turbulenten Comic besteht aus Tita, Heiko, Otto und Ulf, der die Geschichte erzählt. Heute ist eine neue Mitschülerin in die Klasse gekommen. Irgendetwas scheint an dieser Neuen rätselhaft zu sein. Und dann erst ihre Eltern! Die sehen irgendwie wie Rockstars aus, oder wie jemand aus dem Fernsehen. Ob das ein Fall für die Bande ist? Ulf ist sich da nicht so sicher, doch die anderen steigern sich gleich mächtig rein. Die ersten Ermittlungen beginnen, sie schleichen zum Haus der Neuen …

Tanja Esch, "Ulf und das Rätsel um die Neue". € 18,50 / 136 Seiten. Kibitz, Berlin 2020. Ab 6 Jahren.

#fluss #dampfer #taschenuhr

Dieser Krimi ist für Mädchen und Jungs mit starken Nerven! Wer sich mit Julie, Tit, Te Trois und Eddie auf deren mysteriöse Erlebnisse einlässt, erlebt große Abenteuer. Wir befinden uns in den 1890er-Jahren, sind mit den vier Kindern entlang des Mississippi unterwegs, zuerst mit einem Einbaum, später via Schaufelraddampfer und dann noch mit der Eisenbahn. Den Einbaum – ein Boot, das aus nur einem Baumstamm gemacht wird – haben sie übrigens selbst gebaut.

Davide Morosinotto, "Die Mississippi-Bande. Wie wir mit drei Dollar reich wurden". Aus dem Italienischen von Cornelia Panzacchi. € 15,50 / 368 Seiten. Thienemann, Stuttgart 2017. Ab 11 Jahren und für alle, die Mark Twains "Huckleberry Finn" mögen.