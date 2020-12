In dieser Galerie: 2 Bilder Lars Eidinger wird Jedermann in Salzburg. Foto: imago images/Future Image Verena Altenberger wird Buhlschaft in Salzburg. Foto: APA/HANS PUNZ

Wie die Salzburger Festspiele am Freitagvormittag bekanntgaben, wird das First Couple des Salzburger Festspielsommers neu besetzt: Der deutsche Schauspieler Lars Eidinger folgt als Jedermann im gleichnamigen Stück auf Tobias Moretti, der für drei Jahre die prominente Rolle innehatte. Verena Altenberger ersetzt Burgtheater-Ensemblemitglied Caroline Peters, die die Buhlschaft nur eine Saison lang spielte.

"Mit Lars Eidinger als Jedermann beginnt eine neue Zeitrechnung", erklärten die Salzburger Festspiele. "Die Rolle des Jedermann fordert nicht nur aufgrund der wechselhaften Wetterverhältnisse die ganze Kraft und Energie des Darstellers, sie öffnet ihm gleichermaßen verschwenderische schauspielerische Möglichkeiten. Lars Eidinger ist ein unglaublich vielschichtiger Künstler, der auf der Bühne seit vielen Jahren Theaterereignisse schafft. Seine große Qualität liegt in der Erarbeitung von äußerst komplexen Figuren: Sie sind direkt, radikal, liebenswürdig, charmant, verführerisch gewinnend und bohren sich in unser Bewusstsein und ins Unbewusste, sodass sie uns dauerhaft begleiten."

In der Aussendung wird Eidinger zitiert mit den Worten: "Ich hatte insgeheim immer gehofft, irgendwann für die Rolle des Jedermann angefragt zu werden. Die Konflikte im Jedermann sind universell und elementar. Der Mensch wird in all seinen Facetten und Abgründen durchleuchtet."

Befragen der Liebe als Reiz

Die aus dem Fernsehen bekannte Altenberger wiederum werde als Buhlschaft ihr Debüt in Salzburg geben, "in jener Stadt, in der sie aufgewachsen ist". Ihr sei es "herzlich egal, ob eine Rolle stundenlang an der Rampe monologisiert, ob sie zwei Minuten auf einem Bildschirm auftaucht oder einen epochalen Kinofilm trägt", erklärt Altenberger. "Durch intensive Vorbereitung und durch Einfühlen werde ich zur Expertin für eine Rolle, sie wird mein absoluter Mittelpunkt. Und als diesen trage ich sie in ihre Welt, in die Inszenierung, in der sie zu leben anfängt und mehr oder weniger Raum einnimmt. Mich interessiert das emanzipatorische Erwachen dieser jungen Frau. Ich meine, da ist eine Frau, die ihren Partner liebt, oder zumindest das empfindet, was sie als Liebe bezeichnet. Wo bestehen Machtverhältnisse zwischen den Partnern? Und sind es womöglich diese Machtgefälle, die eine Liebe auf Augenhöhe unmöglich machen?"

Gespielt wird weiterhin die Inszenierung von Regisseur Michael Sturminger, sie wird allerdings erneut weiterentwickelt.

Rollenwechsel und Neubesetzungen

Darüber hinaus wechselt Edith Clever aus der Rolle von Jedermanns Mutter in die des Todes, Mavie Hörbiger wird statt der Werke den Teufel spielen. Angela Winkler wird als Jedermanns Mutter dabei sein, Gustav Peter Wöhler und Tino Hillebrand bleiben das Vetternpaar. Anton Spieker wird Jedermanns guter Gesell, Jörg Ratjen wird der arme Nachbar. Mirco Kreibich übernimmt die Doppelrolle als Schuldknecht und Mammon, Anna Rieser wird des Schuldknechts Weib. Kathleen Morgeneyer komplettiert das Ensemble als Glauben. Die Werke werden vom gesamten Ensemble übernommen. (red, 4.12.2020)