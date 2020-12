Lars Eidinger wird "Jedermann" in Salzburg. Foto: imago images/Future Image

Wie die Salzburger Festspiele am Freitagvormittag bekanntgaben, wird das First Couple des Salzburger Festspielsommers neu besetzt: Der deutsche Schauspieler Lars Eidinger folgt als Jedermann im gleichnamigen Dauerbrenner auf Tobias Moretti, der für drei Jahre die prominente Rolle ausfüllte. Die Schauspielerin Verena Altenberger ersetzt Burgtheater-Ensemblemitglied Carolin Peters, die die berühmte kleine Rolle der Buhlschaft nur ein Jahr gespielt hatte.

"Mit Lars Eidinger als Jedermann beginnt eine neue Zeitrechnung", so die Salzburger Festspiele in der Aussendung. "Die Rolle des Jedermann fordert nicht nur aufgrund der wechselhaften Wetterverhältnisse die ganze Kraft und Energie des Darstellers, sie öffnet ihm gleichermaßen verschwenderische schauspielerische Möglichkeiten. Lars Eidinger ist ein unglaublich vielschichtiger Künstler, der auf der Bühne seit vielen Jahren Theaterereignisse schafft. Seine große Qualität liegt in der Erarbeitung von äußerst komplexen Figuren: Sie sind direkt, radikal, liebenswürdig, charmant, verführerisch gewinnend und bohren sich in unser Bewusstsein und ins Unbewusste, sodass sie uns dauerhaft begleiten."

Verena Altenberger wiederum werde als Buhlschaft ihr Debüt in Salzburg geben, "in jener Stadt, in der sie aufgewachsen ist". Gespielt wird auch weiterhin die Inszenierung von Regisseur Michael Sturminger, sie wird allerdings erneut weiterentwickelt. (red, 4.12.2020)