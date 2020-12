Schuldsprüche und Haftstrafen im Buwog-Prozess: Was den Prozess so besonders machte und wie es jetzt weitergeht

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser heute bei der Urteilsverkündung. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER/APA-POOL

Muss Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser tatsächlich ins Gefängnis? Er wurde am Freitag im Buwog-Prozess schuldig gesprochen, das Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Es war der größte Prozess der Zweiten Republik. Sieben Jahre lang wurde ermittelt, drei Jahre prozessiert. Warum dieser Korruptionsprozess von so großer Bedeutung ist, was man über diesen Skandal wissen muss und was Grasser und die weiteren Angeklagten jetzt erwartet, erklärt Renate Graber vom STANDARD. (red, 4.12.2020)

