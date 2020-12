Delikatessen von Köchen bestellen – Konditorei in der Favoritenstraße – neue Produkte in den Regalen

Torten & Cupcakes: Neu in der Favoritenstraße

Foto: Torten & Cupcakes

Seit 20.11. hat in der Favoritenstraße "Torten & Cupcakes" neu geöffnet. Momentan ist man Corona-bedingt in einer Art "Soft Opening", doch man kann dort nicht nur Torten, sondern auch Weihnachtsbäckerei bestellen.

Torten & Cupcakes

Favoritenstraße 38, 1040 Wien

--------------------------------

Kulinarikgeschenke von Spitzenköchen bestellen

Die Hotels und Restaurants haben weiterhin geschlossen, doch viele Spitzenköche bieten nicht nur Take-Away-Küche an, sondern auch viele Spezialitäten, die man online bestellen kann. Darunter einige Mitglieder der Köchevereinigung "JRE".

Spezialitäten aus dem Landhaus Bacher Foto: Lino Kopriva

Von Eveline Wild beispielsweise kann man Pralinen bestellen, von Lukas Nagl Fermentiertes wie Sojasauce oder Miso und das Landhaus Bacher bietet Marmeladen, Schnäpse und Fonds nicht nur im Pop-Up-Store in der Wiener Annagasse 18, sondern ebenfalls auch via Webshop an.

Lisls Genussmanufaktur

Eveline Wild

Luvi Fermente

-------------------------------------

Ballroom eröffnete zweite Filiale

In der Burggasse 40 hat vor wenigen Wochen das Ballroom eine zweite Filiale eröffnet. Dort gibt es – wie beim Schottentor – unterschiedlich gefüllte Dumplings.

1070 Wien, Burggasse 40

Ballroom

-------------------------------------

Neu im Regal:

Foto: Spar/Trześniewski/Stefan Gergely/Vöslauer

- Spar hat in der Vorweihnachtszeit wieder Panettone von Despar Premium im Programm, zubereitet mit Zitronen aus Kalabrien und palmölfrei. (9,99 Euro/Stk. )

- Das Festtagsbrötchen von Trześniewski ist heuer – passend zum Jubiläum – der Nuri-Sardine gewidmet, dazu gibt es gehackte Gurkerl und Karotte. (1,40 Euro/Stk.)

- Vöslauers neuester Drink heißt "Balance Juicy Rote Früchte + Echinacea" und enthält neben Fruchtsaft extra viel Vitamin C und einen Echinacea-Extrakt.

(red, 4.12.2020)