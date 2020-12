Salzburg will gegen Admira "Tabellensituation ausblenden" – SKN hofft in Altach auf Wiedergutmachung für Debakel

Wien – Christian Ilzer kehrt in der Rolle des Siegers nach Wien-Favoriten zurück. Verließ der Steirer die Austria mit Saisonende aus freien Stücken Richtung Graz, schwimmt er mit Sturm derzeit auf der Erfolgswelle. Dem Überraschungssieg in Salzburg ließen die "Blackies" weitere im ÖFB-Cup und in der Liga gegen Wattens folgen. Die Austria ist vor ihrem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr) angeschlagen. Finanzielle Nöte stellten die sportlichen derzeit in den Schatten.

Diesmal als Gast in Favoriten: Christian Ilzer. FOTO: APA/ERWIN SCHERIAU

18,8 Millionen Euro Verlust machte die Austria im vergangenen Geschäftsjahr. Peter Stöger sah den bei vielen Fans eingetretenen Schockeffekt als wenig überraschend an. Eineinhalb Jahre habe man darauf hingewiesen, dass der Verein finanzielle Unterstützung brauche. "Das wird nun für alle noch klarer sein", sagte der Sportchef der Austria.

"Ganz wichtige Partie" für die Austria



Gegen Sturm sollen zumindest auf dem Platz rosigere Zeiten eingeläutet werden. "Es ist ziemlich klar, dass es für uns eine ganz wichtige Partie ist. Wir haben in den letzten Wochen nicht voll punkten können", wusste Stöger. Fünf Runden ist die Austria sieglos, nur im ÖFB-Cup siegten die Violetten mit 5:3 im Achtelfinale gegen Hartberg. Zuletzt gab es in der Liga drei Remis, in der Vorwoche ein schmeichelhaftes 1:1 gegen Rapid. Sturm sei "in Form", merkte Stöger an. "Aber wir sind zuversichtlich. Wir haben nun auch vier Spiele nicht verloren. Es wird wieder eine offene Partie werden, wie alle unsere Spiele in dieser Saison."

Sturm liegt als Vierter derzeit fünf Punkte vor der achtplatzierten Austria. Mit einem Auswärtssieg wäre ein möglicher Konkurrent um einen Rang in der Meistergruppe abgehängt. Christian Ilzer will mit seiner Mannschaft "gierig und giftig" bleiben und bis zur Winterpause das Maximum an Zählern herausholen. Dem Wiedersehen mit seinen Ex-Schützlingen und seinem vormaligen Chef Stöger maß er nicht allzu viel Bedeutung zu.

Salzburg bei der Admira



Vor dem "Finale" in der Champions League gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch muss Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) bei der Admira antreten. 18 Punkte trennen den Spitzenreiter vom taumelnden Schlusslicht, das vor der Aufgabe steht, die sechste Niederlage in Folge abzuwenden. "Die Rollen bei diesem Spiel sind klar verteilt, wir kommen als Favorit", stellte Salzburgs wieder fitter Stürmer Patson Daka klar.

Das unterstrich nicht nur der 8:2-Kantersieg über St. Pölten in der Vorwoche, vor allem die Vorstellung beim 3:1 über Lok Moskau in der Champions League wussten die Bullen zu gefallen. Damit lebt auch die Chance auf den Achtelfinal-Aufstieg der Königsklasse. Die größte Aufgabe in Maria Enzersdorf wird für die Truppe von Trainer Jesse Marsch wohl darin bestehen, sowohl die haushohe Favoritenrolle als auch das europäische Highlight am Mittwoch aus den Hinterköpfen zu bekommen.

St. Pölten in Altach

Der SKN St. Pölten ist ebenfalls am Samstag (17.00 Uhr) im Match beim SCR Altach auf Wiedergutmachung aus. Ein Erfolgserlebnis in Vorarlberg soll das 2:8-Heimdebakel in der Vorwoche gegen Red Bull-Salzburg vergessen machen. Die Voraussetzungen dafür sind laut Trainer Robert Ibertsberger gegeben. "Die Mannschaft ist so stabil, dass uns so ein Ergebnis nicht aus der Ruhe bringt", erklärte der 43-Jährige.

Auf eine detaillierte Aufarbeitung des Duells mit den "Bullen" verzichtete Ibertsberger. "Da braucht man nicht viel zu analysieren, wir müssen den Blick sowieso nach vorne richten. Es war ein richtig schlimmer Ausrutscher, und jetzt wollen wir ein anderes Gesicht zeigen." (APA; 4.12.2020)

Samstag:

FK Austria Wien – SK Sturm Graz (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Jäger). Saisonergebnisse 2019/20: 1:0 (h), 1:1 (a).

Austria: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Wimmer, Zwierschitz, Grünwald, Sarkaria – Monschein, Pichler

Ersatz: Kos – Schösswendter, Ebner, Jukic, Handl, Fitz, Edomwonyi, Turgeman

Es fehlen: Madl (Sehnenbandriss), Demaku (nach Schulter-OP)

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Wütherich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili – Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Gazibegovic, Kuen, F. Mwepu, Huspek, Shabanhaxhaj, Balaj

Es fehlen: Geyrhofer (Sprunggelenksverletzung), Trummer (nach Kreuzbandriss)

* * *

FC Admira – Red Bull Salzburg (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 17.00 Uhr, SR Grobelnik). Saisonergebnisse 2019/20: 0:5 (a), 1:1 (h)

Salzburg: Stankovic – Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer – Sucic, Junuzovic, Ashimeru, Szoboszlai – Berisha, Adeyemi

Ersatz: Coronel – Kristensen, Farkas, Ramalho, Solet, E. Mwepu, Okafor, Koita, Daka, Okugawa

Es fehlt: Bernede (Schienbeinbruch)

Admira: Leitner – Auer, Aiwu, Rath, Spasic – Kerschbaum, Hjulmand, Tomic – Starkl, Ganda – Hoffer

Ersatz: Hadzikic – Bauer, Vorsager, Malicsek, Lukacevic, Hausjell, Missi Tomp, Maierhofer

Es fehlen: Kadlec, Maier (beide im Aufbau), Babuscu (nach Knie-OP), Breunig (verletzt), Gartner (angeschlagen), Petlach (krank)

* * *

SCR Altach – SKN St. Pölten (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Heiß). Saisonergebnisse 2019/20: 6:0 (h), 3:0 (a), 2:0 (h), 0:2 (a)

Altach: Kobras – Anderson, Bumberger, Edokpolor – Thurnwald, Oum Gouet, Fischer, Stefel, Schreiner – Maderner, D. Nussbaumer

Ersatz: Odehnal – Zwischenbrugger, Netzer, Karic, Babil, Obasi, Casar

Es fehlt: Wiss (gesperrt)

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner, Muhamedbegovic, Maranda, Schulz – Schütz, Pokorny, R. Ljubicic – Meister, Schmidt, Hugi

Ersatz: Kretschmer – Steinwender, Halper, Tanzmayr, Asadi, Davies, Grozurek

Es fehlt: Gremsl (Muskelverletzung)