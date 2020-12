Überlebenskampf und Naturmystik: Leonardo DiCaprio schlägt sich in "The Revenant – Der Rückkehrer" als von seinen Gefährten verratener Scout durch die Rocky Mountains des Jahres 1823, ORF 1, 22.05 Uhr. Foto: ORF/Twentieth Century Fox Film Corporation

9.05 KOMÖDIE

Genosse Don Camillo (Il compagno Don Camillo, I/F 1965, Luigi Comencini) In der letzten der fünf Giovanni-Guareschi-Verfilmungen mit Fernandel und Gino Cervi als streitlustigen wie versöhnungsbereiten Widersachern reist Don Camillo – natürlich undercover – mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone in die Sowjetunion. Bis 10.50, ORF 2

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes) Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Regisseur Sam Mendes (American Beauty) setzt bei seiner geschichtsbewussten Frischzellenkur der Bond-Reihe dennoch sehr auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Bis 22.45, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Versailles – Wo Frankreich den Luxus erfand Erst der Ehrgeiz des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und seines Finanzministers Colbert ermöglichte es Frankreich, sich Mitte des 17. Jahrhunderts neue Märkte zu erschließen. Mehrere Jahrhunderte lang versorgte Versailles ganz Europa mit französischen Luxusgütern. Bis 21.45, Arte

20.15 OPER

Vincenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi Eine Romeo und Julia-Oper ohne Balkonszene und eine Frau, die den Romeo singt: Vincenzo Bellinis Shakespeare-Deutung aus dem Opernhaus Zürich 2015 in der Regie von Christof Loy, musikalischer Leiter ist Fabio Luisi. Bis 22.35, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Wie die Katze die Welt eroberte Katzen sind nicht nur in sozialen Medien unbestrittene Stars. 400 Millionen leben unter uns – und es werden immer mehr. Aber wann haben sich Katzen eigentlich die Gunst des Menschen gesichert, und wie ist ihnen das gelungen? Bis 22.40, Arte

22.05 ABENTEUERFILM

The Revenant – Der Rückkehrer (USA 2015, Alejandro González Iñárritu) Der Scout Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) wird 1823 in den Rocky Mountains von einer Bärenmutter attackiert und von seinen Gefährten verraten. Regisseur Alejandro G. Iñárritu (Birdman) versteht es, den Überlebenskampf mit inszenatorischer Bravour richtiggehend fühlbar zu machen. Bis 0.25, ORF 1

23.20 BEZIEHUNGSDRAMA

Szenen einer Ehe (Scener ur ett äktenskap, S1973, Ingmar Bergman) Die auf Spielfilmlänge verdichtete Version von Ingmar Bergmans unverändert großartiger Fernsehserie. Als Paar, bei dem der Wurm drin ist, brillieren Liv Ullmann und Erland Josephson. Bis 2.05, 3sat

23.30 DRAMA

Mephisto (D/H/A 1981, István Szabó) Der Aufstieg eines – an Gustav Gründgens angelehnten – Schauspielers in der Zeit des Nationalsozialismus. Für seine Adaption von Klaus Manns Roman heimste der ungarische Regisseur István Szabó den Oscar für den besten fremdsprachigen Film ein, Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer tanzte mit ihm auf der Bühne. Bis 1.50, RBB

23.40 MUSIK

Soundcheck Österreich: Trio Lepschi Allerfeinste Aktualisierungen der Wienerliedtradition: Stefan Slupetzky, Martin Zrost und Michael Kunz bei einem Auftritt im Wiener Radiokulturhaus. Bis 0.25, ORF 3

0.25 KURZFILME

Kurzschluss – Das Magazin Arte widmet seine aktuelle Kurzfilmauswahl der Herkunft: Nordafrika. Unter anderem zu sehen ist Charlie Koukas Die Rückkehr: Nach seinem gescheiterten Versuch, nach Europa auszuwandern, kommt ein junger Mann zurück nach Nordafrika. Bis 1.20, Arte