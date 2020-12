Mode

Schneeweiss

Yasmin Demirci ist die beste Botschafterin für die Mode und Accessoires, die sie in ihrer Boutique in der Wollzeile anbietet, zeigt sie sich damit doch regelmäßig auf Instagram. Seit dem Lockdown im Frühling sind viele der feinen Stücke ausgesuchter internationaler Labels auch im Webshop zu finden, der auch regelmäßig neu bestückt wird.

Wollzeile 20, 1010 Wien, 01/916 64 16, schneeweiss-rosenrot.at

Wunderteam

Benannt nach der legendären österreichischen Fußballnationalmannschaft, findet man hier Sportschuhe, die vom Stil der 30er- bis 50er-Jahre inspiriert sind. Das Rohmaterial stammt aus einer heimischen Gerberei. Feilgeboten wird aber auch allerlei Oberbekleidung, mit der man in den Style längst vergangener Dekaden schlüpfen kann.

Singerstraße 30, 1010 Wien, 0660/544 60 00, wunderteamshoes.com

Susa Kreuzberger

Die in Wien lebende Modedesignerin Susa Kreuzberger hat es nicht so mit Farben. Ihre Mode feiert lieber das Schwarz und Weiß, das Schlichte und Reduzierte. Gerade deshalb hat sie eine treue Fangemeinde. Derzeit liefert und verschickt Kreuzberger ihre Kollektionen – und neuerdings auch Pölster, alles Einzelstücke.

Kettenbrückengasse, 1040 Wien, 0699/19 09 09 90, susakreuzberger.com

Amour Fou

Astrid Bleier und Mitstreiterinnen machen eine richtig gute Figur in ihrem Dessous-Shop: Weil sie sich super auskennen mit der qualitativ hochwertigen Wäsche, die sie verkaufen – und vor allem, weil sie alles auch selber tragen. Sie wollen die sinnlichen Stücke zeigen, wie sie tatsächlich an unterschiedlichen Frauenkörpern aussehen.

Barnabitengasse 14, 1060 Wien, 0660/694 23 43, amour-fou.at

Samstag Shop

Der High-Fashion-Store im 4. Bezirk in Wien versteht sich als Plattform für österreichisches Modedesign. Neben heimischen Labels wie Superated oder House of the very Island’s führt Betreiber Peter Holzinger aber auch Stücke international beachteter Newcomer. Wenn nicht gerade Lockdown ist, komplettieren kulturelle Veranstaltungen das Angebot.

Margaretenstraße 46, 1040 Wien, 0699/17 09 58 82, samstag-shop.com

Rani Bageria

Anja Plaschg alias Soap & Skin trägt ihre Boots, und vor einiger Zeit haben auch Männer die Plateauschuhe der Designerin Rani Bageria entdeckt. Was einige nicht wissen: Ursprünglich hat die gebürtige Tirolerin an der Königlichen Akademie der schönen Künste in Antwerpen Mode studiert. Neuestes Accessoire: eine Minihandtasche mit dem Namen Kali.

Zieglergasse 88–90, 1070 Wien, 0650/870 76 68, ranibageria.com

Eva Blut

Taschen von Eva Blut Foto: beigestellt

Die Taschendesignerin Eva Buchleitner und ihr 1999 gegründetes Label Eva Blut müssen eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Ihre Hand-, Laptop- und Fahrradtaschen können mit wenigen Handgriffen verändert werden. Was sie auch anbietet: Portemonnaies, Handytaschen und Schlüsselanhänger. Können online gekauft und (geschenk)verpackt werden.

Schottenfeldgasse 41–43, 1070 Wien, 0699/10 25 57 28, evablut.com

Meshit

Zehn Jahre gibt es Meshit, das Label von Lena Krampf und Ida Steixner, schon. Die beiden Designerinnen führen nicht nur ein Label, sondern auch einen sympathischen Multilabel-Store in der Wiener Westbahnstraße. Dort gibt es ausgesuchte Mode, zum Beispiel aus der eigenen Kooperation Laricha mit Kasa Schild, aber auch geschmackssichere Accessoires.

Westbahnstraße 20, 1070 Wien, 0650/894 55 63, meshit.at

Uppers and Downers

Der Secondhand-Mode-Store Uppers & Downers ist der beste Beweis dafür, dass Mode aus zweiter Hand ziemlich gut ausschauen kann. Derzeit sind saisonbedingt wieder jede Menge Ugly Christmas-Sweater im Angebot, genauso wie die aussortierte Garderobe der österreichischen Influencerin Madeleine Alizadeh.

Burggasse 46, 1070 Wien, 0650/990 08 22, uppersanddowners.com

Park

Concept-Store Park Foto: Park

Großzügig gestaltet und in Weiß gehalten, hat das Shopdesign des Concept-Stores etwas Museales. Der perfekte Rahmen für die hochwertige Mode internationaler Labels, kuratiert von den Park-Gründern Markus Strasser und Helmut Ruthner. Wenn der Laden gerade geschlossen ist, kann man die schönen Stücke auch online kaufen.

Mondscheingasse 20, 1070 Wien, 01/526 44 14, park-onlinestore.com

Me in Wien

Seit drei Jahren bieten Maria Beyrl und Esther Peischl in ihrem Laden im siebten Bezirk in Wien sowie im Online-Shop puristische Outfits im Oversized-Look für Kinder. Mit der Kundschaft ist auch das Sortiment gewachsen. Was gleich blieb, ist das Bekenntnis zu nachhaltig und verantwortungsbewusst produzierter Mode made in Austria.

Lindengasse 20, 1070 Wien, info@me-in-wien.at, me-in-wien.at

Glein

Sebastian Leitinger vom Wiener Label Glein macht Mode und Schuhe, die nachhaltig in europäischen Werkstätten produziert werden. Aber dem nicht genug: Auch Möbel wie ein handgefertigtes Bett aus oberösterreichischem Eichenholz gibt es in der Neustiftgasse. Kann man wie alle anderen Produkte auch online bestellen.

Neustiftgasse 18, 1070 Wien, 0660/255 95 35, glein.wien

Masi

Eine Reise nach Bolivien im Jahr 2004 inspirierte Christina und Fritz Prunthaller, sich selbstständig zu machen. Anfangs ließen die Quereinsteiger Mode aus Alpakawolle nach eigenen Entwürfen in Südamerika fertigen, mittlerweile produzieren die beiden in ihrem Linzer Atelier Strickteile aus Baumwolle, Merinowolle und Seide-Kaschmir-Mischungen.

Waltherstraße 17, 4020 Linz, 0650/999 09 19, Di–Fr: 10–12, 12.30–17, masi.co.at

Bloomside

Modegeschäft oder doch Café? Im Bloomside in der Linzer Bischofstraße stellt man sich diese Identitätsfrage gleich gar nicht. In dem trendigen Geschäft harmonieren selbstgemachte Kuchen mit außergewöhnlicher Mode und schicken Wohnaccessoires. Ergänzt wird das Sortiment durch schöne Papierwaren.

Bischofstraße 4, 4020 Linz, 0732/77 27 64, Facebook: bloomside.linz

Nowherestore & Nowherevintage

Nowherestore und Nowherevintage liegen einander in Innsbruck direkt gegenüber. Ersterer führt hippe Labels, Letzterer ausgewählte, gebrauchte Damen- und Herrenmode. Nowherevintage betreibt auch Stores in Feldkirch und Linz und tourte vor Corona jedes Wochenende mit dem Nowherevintage Kilo Sale durch Europa.

Anichstraße 20, 6020 Innsbruck, Am Jahnplatz 8, Feldkirch, 0664/104 05 11, nowherevintage.com

Second Hand Graz

Wallendes Hippiekleid für durchtanzte Sommernächte, mondäner Wintermantel oder warme Lederstiefel, elegant und zeitlos. Second Hand Graz hat alles, was sonst niemand hat, und das schon seit Generationen. Das wissen Shopinhaberin Vanessa Trost und all ihre Kundinnen, die feine Dinge bringen und feine Dinge mitnehmen. Seit Jahrzehnten.

Fischer-von-Erlach-Gasse 4, 8010 Graz, 0650/880 12 14, second-hand-graz.at





Allerlei schöne Dinge

Die vermischte Warenhandlung

Ein kleines idyllisches Wonderland ist dieser verträumte Laden in einem Innenhof der Wiener City. Was der anzubieten hat? Allerlei stilvollen und erlesenen Schnickschnack von Gläsern über Duftkerzen, Heimtextilien und alte Plakate bis hin zu Kleinstmöbeln, Geschenkpapier und anderen Dingen für Menschen, die ihre Stube gern mit Nippes ausstatten.

Weihburggasse 16 im Hof, 1010 Wien, 01/512 88 53 15, dievermischtewarenhandlung.at

Hamtil und Söhne

Eine Lampe in Form des Riesenrads, eine Semmerldose aus der Porzellanmanufaktur Augarten oder die Wiener Würfeluhr fürs Handgelenk: Bei Hamtil & Söhne schlägt nicht nur das Herz patriotischer Wiener, sondern auch das der momentan raren Touristen höher. Schräg und witzig lautet das Motto, seit dem Frühling auch in der Filiale in der Wollzeile.

Herrengasse 2 & Wollzeile 9, 1010 Wien, 01/532 18 03, hamtil.at

Uhrmachermeister Mikl

Hans Mikl hat sich mechanischen Zeitmessern verschrieben. Der Uhrmachermeister betreibt in der Wollzeile ein Uhrengeschäft mit einer Auswahl an leistbaren Tickern. Daran angeschlossen: eine (unabhängige) Service- und Reparatur-Werkstatt. Hier wird einem garantiert geholfen, sollte die liebgewonnene Uhr einmal Schluckauf haben.

Wollzeile 35, 1010 Wien, 01/513 82 86, uhren-mikl.com

Wundertüte

Der Name ist in der Wundertüte Programm, weiß man doch nie so genau, was einen erwartet. Fix ist, dass es dort schöne Dinge zum Verschenken oder für sich selbst gibt. Von Taschen über Schmuck bis zu Mode, ausgewählten Büchern oder Weihnachtsdeko – mit leeren Händen wieder heimzugehen ist quasi unmöglich.

Karmeliterplatz 2, 1020 Wien, 0664/283 55 46, Facebook: wundertuete.wien.wundertuete





Stattgarten & Stattgarten Eigenbedarf

Ob französische Seifen, italienische Pasta, schöne Behälter für dies und das: Im Stattgarten Eigenbedarf sind die hohen Regale eine Augenweide. Während des Gastro-Lockdowns kann man dort auch Produkte von Max Stiegls "Max at Home"-Essen kaufen, bzw. am Wochenende auch abholen. Auf Nr. 14, im Stattgarten, gibt es Naturkosmetik, Hamam-Tücher und einiges mehr, um sich was Gutes zu tun.

Kettenbrückengasse 20/14 , 1040 Wien, 01 581 32 02, www.stattgarten.wien





Hornmanufaktur Petz

Hornmanufaktur von Thomas Petz Foto: Nathan Murrell

Thomas Petz führt im 15. Wiener Bezirk die Hornmanufaktur seines Großvaters weiter. Aus den Hörnern afrikanischer Rinder entstehen dort wunderschöne Kämme, Schmuck oder auch Schuhlöffel, die unter anderem bei Verkaufspartnern, in der eigenen Boutique in der Grazer Altstadt oder über den Webshop erworben werden können.

Murgasse 4, 8010 Graz, 0316/81 1 2 31, www.petz-hornmanufaktur.at

Jetlag

Der Vintage-Laden am Fuß der Festung Hohensalzburg hat zwar – in Normalzeiten – nur zwei Tage in der Woche geöffnet, ist aber für alle Vintage-Freaks, jedoch auch für Filmaufnahmen und Fotoshootings die erste Wahl in Westösterreich. Zum Laden gibt es auch noch ein Café im Store samt passender Musik – Vinyl versteht sich.

Herrengasse 28a, 5020 Salzburg, 0662/84 01 30, jetlag.at

Musikladen

Im Salzburger Musikladen erwartet die Kundinnen und Kunden beste Beratung zu den neuesten Platten unterschiedlichster Genres. Das dazu passende Equipment, wie Plattenspieler und Lautsprecher, gibt es im ersten Stock. Zu Nicht-Corona-Zeiten ist die Hi-Fi-Lounge im Musikladen auch eine Location für Wohnzimmerkonzerte.

Linzer Gasse 58, 5020 Salzburg, 0662/84 26 52, Facebook: Musikladen-Salzburg

Knopferlmayer

Tausende Knöpfe sind hinter dem Tresen fein säuberlich in Schachteln gereiht, aber auch allerlei weiteres Zubehör rund ums Nähen, Sticken und Stricken gibt es im seit 1758 bestehenden Fachgeschäft auf dem Rathausplatz 1. Per Telefon oder Mail lassen sich auch während des Lockdowns dringend benötigte Nähsachen bestellen.

Rathausplatz 1, 5020 Salzburg, 0662/84 22 63, knopferlmayer.weebly.com

Damn Plastic

Der relativ neue Concept-Store in der Salzburger Altstadt hat sich darauf spezialisiert, Alternativen zu Plastikprodukten anzubieten. Das beginnt bei den bekannten Bienenwachstüchern als Alternative zur Frischhaltefolie und endet beim Putzmittel, das man durch Auflösen von Tabs in wiederverwendbaren Flaschen herstellen kann.

Münzgasse 2E, 5020 Salzburg, 0664/826 13 79, damnplastic.com

Bücher, Papier, Spielwaren

Leporello

Was die Buchhandlung Leporello gleich um die Ecke vom Stephansdom so besonders macht, ist nicht nur ihre feine Schmökeratmosphäre. Vor allem das unglaublich engagierte Team um die Leporello-Gründer Rotraut Schöberl und Erwin Riedesser lässt Bücherwürmer immer wieder an diesen Ort zurückkehren.

Singerstraße 7, 1010 Wien, 01/961 15 00, leporello.at

Kunterbuch

Die Kinderbuchhandlung wenige Schritte vom Café Prückel entfernt überzeugt mit der perfekten Beratung durch ihre immer freundlichen Betreiberinnen. Egal ob für Neffen, Nichten, kleine Kinder, Jugendliche – die Kunterbüchler greifen mit sicherem Griff ins Regal, ziehen das passende Buch heraus und erzählen mitreißend über den Inhalt.

Stubenring 20, 1010 Wien, 01/513 50 93, kunterbuch.at

Huber & Lerner

Wie lange ist es her, dass Sie Ihren letzten Liebesbrief mit der Hand geschrieben haben? Jahre? Dann liegt das vermutlich daran, dass Sie kein Briefpapier finden konnten, das edel genug für Ihre Botschaft gewesen wäre. In dieser Papeterie findet man noch alles – vom feinen Vorsatzpapier bis zum handgeschöpften japanischen Baumwoll-Seidenpapier.

Weihburggasse 4, 1010 Wien, 01/533 50 75, huber-lerner.at

Heinz Spielwaren

Im neuen, Corona-bedingten Biedermeier hat so mancher die guten alten Gesellschaftsspiele wiederentdeckt. Doch was wären Brett- oder Kartenspiele ohne professionelle Kaufberatung vorab: "Können Sie vergessen – wird beim zweiten Mal fad" oder "Da werden Sie sich auch beim 50. Mal noch ärgern und gleich eine weitere Revanche fordern".

Taborstraße 27, 1020 Wien, 01/214 23 86, spielwarenheinz.at

Papiertiger

Bei der Auswahl des Sortiments ihres Papier- und Spielwarengeschäfts sind Geschäftsführer Georg Schwarz und seiner Mitarbeiterin Birgitt Leutgeb ökologisches Bewusstsein, faire Arbeitsbedingungen, Naturmaterialien und Handfertigung sehr wichtig. Sie verstehen ihr Geschäft in Linz als Gegenpol zum gängigen Konsumangebot.

Pfarrplatz 17, 4020 Linz, 0732 /78 34 20, info@papiertiger.net, papiertiger.net

Rupertus Buchhandlung

Die Buchhandlung mit Tradition (gegründet 1937) in der Dreifaltigkeitsgasse in der Salzburger Altstadt ist auch in Zeiten des Lockdowns schneller als der große Online-Versandriese aus den USA. Dazu gibt es fachkundige Beratung und Gespräche über Literatur, momentan findet dies eben per Telefon oder E-Mail statt.

Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg, 0662/87 87 33, rupertusbuch.at

Nentwich

Nur schnell einmal reinschauen, das geht beim Nentwich nicht. An der Tschantscherlwerch-Abteilung im Erdgeschoß kommt man mit eisernem Willen noch vorbei, aber wenn man den Chef in der Plattenabteilung trifft – eh fast immer – weiß man, dass es am Ende auf die paar Bücher, wegen der man beim Reingehen noch überlegt hat, auch nimmer ankommt.

Hauptstraße 39, 7000 Eisenstadt, 02683/623 41, Mi–Fr: 9–18, Sa: 9–17, nentwich.cc





Sich und anderen Gutes tun

We Move Runningstore

Fünf Jahre nachdem er seine Laufshops in Wien verkauft hatte, kam der Steirer Michael Wernbacher zurück nach Wien und eröffnete 2016 seinen neuen Laden im Einkaufszentrum Wien Mitte. Dort bieten er und sein Team kompetente und freundliche Beratung (während des Lockdowns online) zu Laufausrüstung von Kopf bis Fuß.

Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien, onlinestore@wemove.at, wemove.at

Caritas: Schenken mit Sinn

Mit dem Kauf einer Ziege Gutes tun. Foto: Caritas

Eine Ziege, ein Schlafplatz, ein Gemüsefeld: Im Caritas-Shop lässt sich auf vielerlei Art Gutes tun, indem Projekte mit Geldbeträgen unterstützt werden können. Symbolisch erhalten die Beschenkten dann ein Billett mit Infos über die Spende und das Projekt. Dazu passend kann man auch Stofftiere, T-Shirts und mehr kaufen und damit die Caritas unterstützen.

Caritas Shop, Mariahilfer Straße 77, schenkenmitsinn.at

Haut und Seele

Vor 30 Jahren begann Manuela Webers Weg in die Naturkosmetik. Was damals als gewagt galt, erfreut sich heute großer Beliebtheit. Nur hochwertige Produkte bietet sie in ihrem Geschäftslokal in Linz sowie im Haut-und-Seele-Onlineshop an. Das Sortiment umfasst Gesichts-, Körper- und Haarpflege, Parfums, Make-up und vieles mehr.

Herrenstraße 18, 4020 Linz, 0732/77 17 12, Mi–Fr: 10–18.30, Sa: 9–13, haut-seele.at

Zur Blüte

Gerade in Lockdown-Zeiten sollte man die Ruhe bewahren. Dabei helfen einem die Produkte des Tiroler CBD-Shops Zur Blüte ganz hervorragend. Neben CBD-Blüten und vorgefertigten Duftstäbchen bietet der gutsortierte Laden von CBD-Produkten für Tiere bis hin zu Kosmetika alles rund ums Thema Hanf. Derzeit gibt es im Umkreis einen Lieferservice.

Unterbergerstr. 27, 6020 Innsbruck, Innsbrucker Str. 12, 6130 Schwaz, 0676/570 67 76, zur-bluete-shop.at

(RONDO, 7.12.2020)

Posten Sie Ihre persönlichen Tipps für Geschäfte rund ums Thema Kulinarik!