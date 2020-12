Welche Konsole landet bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum? Foto: Microsoft / Sony

Die gute Nachricht: Die Tage des Katastrophenjahres 2020 sind gezählt. Und vor Weihnachten wollen wir Sie noch mit so manchen weniger ernsten Themen aufheitern und, ja, vielleicht sogar so etwas wie Feiertagsstimmung erzeugen. Deshalb sehen wir uns in den kommenden Wochen in der Unterhaltungswelt um und hören uns an, was es Neues und Feines in Sachen Videospiele, Literatur, Filme und Serien gibt. Heute sprechen wir mit Alexander Amon vom STANDARD darüber, was die neuen Spielkonsolen Playstation 5 und Xbox Series X können, welche aktuellen Games man nicht verpassen sollte und welche Gaming-Trends sich abzeichnen. (red, 7.12.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.