Diese gestressten Stadtbewohner wollen in der Natur wieder zu sich finden. Ob das funktioniert? "Mit Burnout durch den Wald", 21.45 Uhr, 3sat. Foto: ARD Degeto/Reiner Bajo

7.30 ALLE DA?

Servus Kasperl: Der Nikolaus bleibt aus Es ist Nikolaustag, im Zoo warten alle auf den Besuch des Nikolaus. Als der Nikolaus Max erlaubt, das Geschenk selbst aus dem Sack zu holen, kann er es kaum fassen. Aufgeregt hüpft er in den Sack, doch da passiert es. Max wird gefangen genommen, und der Nikolaus sowie der Krampus verschwinden mitsamt dem Sack. Bis 7.55, ORF 1

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende der Neos. Die Fragen stellen Barbara Tóth (Falter) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Beethovens Wien – Die Welt wollte ich umspannen … Gemeinsam mit dem Pianisten und Beethoven-Kenner Rudolf Buchbinder blickt Barbara Rett auf die unterschiedlichen Stationen Beethovens in Wien zurück – etwa auf das Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei, den Heurigen am Pfarrplatz und das Sterbehaus in der Schwarzspanierstraße. Bis 21.30, ORF 3

20.15 STEVE MCQUEEN

Gesprengte Ketten (The Great Escape, USA 1963, John Sturges) Flucht aus einem deutschen Gefangenenlager anno 1944: James Garner, James Coburn, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Donald und ein waghalsige Stunts vollführender Steve McQueen. Bis 23.00, Arte

21.45 THERAPIE

Mit Burnout durch den Wald (D 2014, Michael Rowitz) Sechs schwer gestresste Menschen begeben sich mehr oder weniger freiwillig in ein abgelegenes Waldhotel in der Märkischen Schweiz, um fern der hektischen Großstadt ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden. Aber ganz so reibungslos und stressfrei verläuft die Gruppentherapie im Grünen nicht. Bis 23.10, 3sat

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Lockdown und Lockerung – Was beschert uns Weihnachten? Mit: Margarete Schramböck (Wirtschaftsministerin, ÖVP), Manfred Haimbuchner (stv. Landeshauptmann OÖ, FPÖ), Christoph Wiederkehr (Vizebürgermeister Wien, Neos), Johannes Rauch (Landesrat Vorarlberg, Die Grünen), Elisabeth Blanik (Bürgermeisterin Lienz, SPÖ) und Peter Filzmaier (Politik wissenschafter). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Penissimo Die Regisseurin Gabi Schweiger, die 2019 Viva la Vulva vorlegte, beschäftigt sich mit dem "besten Stück" des Mannes. Keine Vermessung, sondern ein Hinterfragen von Klischees, Selbstwert und Ängsten und auch dessen, was es eigentlich bedeutet, ein moderner Mann zu sein. Bis 0.00, ORF 2