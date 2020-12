Josef Seethaler ist stellvertretender Direktor des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Alpen-Adria-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Kommunikation, politische Partizipation, Mediensystemanalyse, Medien- und Kommunikationsgeschichte und Wissenschaftskommunikation.

Dokumente

European Union:

EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020-2024 – Anhang https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12122-EU-Action-Plan-on-Human-Rights-and-Democracy-2020-2024

2020 Rule of law report https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

Declaration by the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, on the occasion of the World Press Freedom Day, 03.05.2020 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/02/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-the-occasion-of-the-world-press-freedom-day-3-may-2020/pdf

Tackling COVID-19 disinformation – Getting the facts right, 10.06.2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN

Europe’s Media in the Digital Decade: : An Action Plan to Support Recovery and Transformation, 03.12.2020 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation

Council of Europe:

Recommendation of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and transparency of media ownership, 07.03.2018 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13