Aufzeigen. Foto: imago images/fotoduda

Rasid Mahalbasic hat seine Position als "Mister Triple-Double" der deutschen Basketball-Bundesliga weiter ausgebaut. Beim 119:73 der Baskets Oldenburg gegen die Niners Chemnitz schrieb der Center aus Klagenfurt am Freitagabend zum bereits fünften Mal dreifach zweistellig an. 18 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists standen für den 30-Jährigen in 23:55 Spielminuten zu Buche.

Mahalbasic bestritt seine 110. Meisterschaftspartie für die Niedersachsen. Zum erst dritten Mal war er dabei nicht in der Oldenburger Startformation gestanden. Der Center wusste eine perfekte Antwort darauf. (APA, 4.12.2020)