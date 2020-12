Nach Angaben des Auktionshauses Julien's Auctions wurde dieses Jordan-Trikot zu einem Weltrekordspreis versteigert. Foto: AFP / ROBYN BECK

Los Angeles – Ein Trikot der Basketball-Legende Michael Jordan hat bei einer Versteigerung in den USA einen Rekordpreis erzielt. Das Chicago-Bulls-Trikot mit der Nummer 23 aus dem Jahr 1984 kam am Freitag für 320.000 Dollar (rund 264.000 Euro) unter den Hammer. Nach Angaben des Auktionshauses Julien's Auctions ist das ein Versteigerungs-Weltrekord für ein Trikot von Jordan.

Ein weiteres Highlight der Auktion mit mehr als 500 Sportmemorabilien war der Verkauf eines Basketball-Trikots aus der Schulzeit des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Das weiß-blaue Jersey mit der Nummer 23 aus der Saison 1979 des Basketball-Teams der Punahou High School auf Hawaii brachte 192.000 Dollar ein. Dies sei ein Weltrekord bei der Versteigerung eines High-School-Trikots, hieß es.

Bryant-Trikot für 38.000 Dollar

Auch zwei Sportbekleidungsstücke des NBA-Superstars LeBron James und des früheren Football-Quarterbacks Colin Kaepernick erzielten mit jeweils 128.000 Dollar hohe Preise. Ein Trikot des im Jänner tödlich verunglückten Basketball-Stars Kobe Bryant – mit der Nummer 8 – kam für mehr als 38.000 Dollar unter den Hammer. Eine Fackel von den Olympischen Spielen in Los Angeles (1984) brachte mehr als 22.000 Dollar ein.

Erst im Mai dieses Jahres wurden Jordans alte Sneaker aus dem Jahr 1985 für satte 560.000 Dollar (517.000 Euro) bei Sotheby's versteigert. Das berühmte erste Modell einer Schuhserie (ab Herbst soll es den Air Jordan 35 geben) wurde während der Ausstrahlung der Doku "The Last Dance" angeboten und genau an dem Tag verkauft, als in den USA bei ESPN der letzte von zehn Teilen über den Weltstar lief. (APA, red, 5.12.2020)