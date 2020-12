Mit Efforce möchte "The Woz" eine Investitionsplattform für umweltfreundliche Projekte schaffen, die auf Blockchain-Technologie basiert

Seit Steve Wozniak gemeinsam mit Steve Jobs 1976 den heutigen Technologieriesen Apple in einer Garage ins Leben gerufen hat, sind mittlerweile 45 Jahre vergangen. Der 70-jährige Mitgründer Wozniak hat nun eine zweite, neue Technologiefirma namens Efforce auf die Beine gestellt.

Mit Blockchain in Energieeffizienz investieren

Wie "CNBC" berichtet, handelt es sich bei Efforce um eine dezentralisierte, auf Blockchain basierende Plattform, die das Handeln von Energieeinsparungen ermöglichen soll. Auf der Handelsplattform können sich Mitwirkende an Projekten anderer Unternehmen, die sich die Verbesserung ihrer Energieeffizienz zum Ziel machen, finanziell beteiligen. Profitieren sollen die Teilnehmenden, indem sie Krypto-Tokens erhalten, die den Wert der Energieeinsparungen, die durch solche Projekte ermöglicht werden, repräsentieren.

Als Beispiele solcher Energieeffizienz steigernden Projekte nennt Efforce etwa die Dämmung von Gebäuden, die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder die Optimierung von Produktionsprozessen. Finanziert werden sollen diese Projekte von Nutzern, die eben zukünftige Einsparungen in Form von Tokens erwerben. Mithilfe der Blockchain-Technologie und Smart-Contracts sollen Investoren einen direkten und dezentralisierten Überblick über die erzielten Energiespar-Ergebnisse erhalten, diese sollen mit konkreten Verbrauchsdaten errechnet werden.

Hürden senken

Einem Video von Efforce zufolge, sieht Wozniak in seiner Plattform eine Möglichkeit, jedem Interessierten zu ermöglichen, sich an der Energiewende zu beteiligen und von ihr zu profitieren. "Wir können unseren CO2-Fußabdruck verbessern und unseren Energieverbrauch senken, ohne unsere Gewohnheiten zu ändern", sagte der Apple-Mitgründer. Man könne die Umwelt retten, indem man einfach mehr Projekte zur Energieverbesserungen vornehme, so Wozniak. Efforce möchte mit seiner Plattform die Hürden für die Finanzierung solcher Energiesparprojekte senken.

WOZX lautet das Kürzel des neuen Tokens, der von der Handelsplattform eingesetzt wird. Seit Donnerstag ist der Krypto-Token auf dem Bitcoin-Portal HBTC erhältlich. Nächste Woche soll er auch auf der Börsenplattform Bithumb Global verzeichnet werden. (red, 05.12.2020)