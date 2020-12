Das eigene Streaming-Angebot von Warner Media soll 2021 in Europa starten – Neue Filme starten jedoch vorläufig nur in Kinos

Bis jetzt ist HBO Max nur in den USA erhältlich Foto: Warner Media/Screenshot

Wer bis jetzt gedacht hat, die Streaminglandschaft in Europa sei noch recht übersichtlich, sollte sich festhalten: der Streaming-Dienst HBO Max vom US-Konzern Warner Media soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 auch in Europa erhältlich werden. Einen fixierten Starttermin, sowie konkrete Preise sind noch nicht bekannt. Anders als in den USA dürften neue Kinofilme in Europa vorläufig jedoch nicht direkt online starten.

Konkurrenz für US-Kinos

Wie Broadband TV-News berichtet, fallen in Europa die sogenannten "Day and Date"-Veröffentlichungen weg. Bei diesen erscheinen Kinofilme, wie "Wonder Woman 1984", sowohl im Kino als auch auf HBO Max. In den USA hat sich Warner Media dazu entschieden, sämtliche Kinofilme 2021 parallel auf seinem Streaming-Dienst zu veröffentlichen. Darunter sind Titel wie "Dune", "The Suicide Squad" und "Matrix 4". Diese sind in den USA für einen Monat nach Release erhältlich, bevor sie wieder für unbestimmte Zeit verschwinden.

Rechte für Sky

Welche Auswirkungen der Start des Streamingangebots auf beliebte HBO Serien, wie "Game of Thrones" oder "Chernobyl", die in europäischen Ländern bei Sky zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Bis Ende 2021 wolle man HBO Max jedenfalls in 190 Ländern erhältlich machen, so HBO-Max-Chef Andy Forssell.

HBO Max ist seit Mai 2020 in den USA erhältlich. Neben Eigenproduktionen sind auch zugekaufte Inhalte verfügbar. Mit einem Abo-Preis von 15 US-Dollar pro Monat ist der Streaming-Anbieter deutlich teurer als Disney+ (7 US-Dollar) und (9 US-Dollar für Basic, 14 US-Dollar für Standard). (red, 5.12.2020)