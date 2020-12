Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse. Foto: AFP/BOZOGLU

In Abwesenheit von Weltmeister Lewis Hamilton hat sich dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas die Pole-Position für den zweiten Formel-1-Grand Prix von Bahrain in Folge geholt. Der Finne war am Samstagabend aber nur um 0,026 Sekunden schneller als der für den Corona-positiven Hamilton eingesprungene Brite George Russell. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull (+0,056). Der Niederländer teilt sich die zweite Startreihe überraschend mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc. (APA, 5.12.2020)

Ergebnisse des Qualifyings für den Grand Prix von Sakhir in Bahrain vom Samstag.

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 53,377 Sek. (238,956 km/h)

2. George Russell (GBR) Mercedes +0,026 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,056

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,236

5. Sergio Perez (MEX) Racing Point +0,413

6. Daniil Kwjat (RUS) Alpha Tauri +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +0,580

8. Carlos Sainz (ESP) McLaren +0,633

9. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri +0,777

10. Lance Stroll (CAN) Racing Point +0,823

11. (nach Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Renault 53,995

12. Alexander Albon (THA) Red Bull 54,026

13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 54,175

14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 54,377

15. Lando Norris (GBR) McLaren 54,693

16. (nach Q1 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 54,705

17. Nicholas Latifi (CAN) Williams 54,796

18. Jack Aitken (GBR) Williams 54,892

19. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 54,963

20. Pietro Fittipaldi (BRA) Haas 55,426