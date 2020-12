Wiener besiegten Bozen mit 3:2 – Dornbirn gewann in Bratislava

Die Vienna Capitals haben den Siegeszug des HCB Südtirol gestoppt und die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Dank eines starken Finish mit zwei Treffern in den Schlussminuten gewannen die Wiener am Samstag das Schlagerspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter HCB Südtirol mit 3:2 und liegen nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Südtiroler auf Platz eins.

Bozen war mit dem Selbstvertrauen von sieben Siegen hintereinander nach Kagran angereist, lange sah es nach einer Fortsetzung der Serie aus. In einer packenden Partie brachte Benjamin Nissner die Wiener zwar sieben Sekunden nach Beginn eines Powerplays in Führung (22.), doch die Gäste konterten schnell durch einen Doppelschlag von Brett Findlay (26., 30.).

Chancen

Im Schlussdrittel hatten die Südtiroler Chancen auf die Vorentscheidung, ehe die Partie kippte und die Mannschaft von Dave Cameron noch zu ihrem fünften Sieg in Folge kam. Taylor Vause gelang der Ausgleich (55.), Liga-Toptorschütze Colin Campbell sicherte den Caps mit seinem zwölften Saisontor sogar noch drei Punkte.

Die Dornbirn Bulldogs feierten gegen Bratislava Capitals einen 4:1-Auswärtssieg, im Retourspiel am Sonntag haben sie Heimvorteil. (APA, 5.12.2020)

Ergebnisse:

Bratislava Capitals – Dornbirn Bulldogs 1:4 (0:1,1:3,0:0)

Vienna Capitals – HCB Südtirol 3:2 (0:0,1:2,2:0)