Aufgrund der Wetterlage in Santa Caterina kann das Rennen nicht wie geplant am Sonntag durchgeführt werden. Die Sicherheit der Athleten konnte nicht garantiert werden

Der Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Santa Caterina soll statt am heutigen Sonntag am Montag stattfinden. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Santa Caterina – Der Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Santa Caterina soll statt am heutigen Sonntag am Montag stattfinden. Wie die Rennleitung in der Früh mitteilte, könne die Sicherheit der Athleten am Sonntag nicht garantiert werden. Schon im Vorfeld hatte es wegen der vorhergesagten starken Schneefälle in der Region Bedenken ob der Durchführbarkeit der beiden Rennen gegeben. Der erste Riesentorlauf am Samstag ging trotzdem über die Bühne, Sieger war der Kroate Filip Zubcic. Bei den Damen sind überhaupt gleich beide Super-G in St. Moritz abgesagt worden. (APA, 6.12.2020)