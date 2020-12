Andreas Gabalier und der ORF wollten Samstagabend Weihnachtsstimmung verbreiten. Foto: ORF/Landesstudio Steiermark/Regine Schöttl

Wien – "Ein ganz besonders stimmungsvolles Stück Musikfernsehen" kündigte der ORF für Samstag an, ab 21.25 Uhr stand in ORF 2 "A Volks-Rock'n'Roll Christmas. Andreas Gabalier & Band" auf dem Programm.

Musiker Andreas Gabalier präsentierte darin Weihnachtsklassiker wie "Driving Home for Christmas", "White Christmas", bis "Here Comes Santa Claus" oder "Rocking around the Christmas Tree". 462.000 hörten im Schnitt zu, das bedeutet einen Marktanteil von 16 Prozent. Die Sendung wurde vom 11. bis 13. November 2020 im Parkhotel Pörtschach am Wörthersee "unter Einhaltung strengster Covid-19-Schutzmaßnahmen aufgezeichnet", so der ORF im Vorfeld.

Vor der Gabalier-Show lief im Hauptabend von ORF 2 ab 20.15 Uhr "Winter in Österreich" mit den Ex-Skirennfahrern Hans Knauß und Anna Veith, die Sendung wollten 639.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 20 Prozent sehen. (red, 6.12.2020)