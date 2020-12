Der Streit um Irlands Baumplantagen, Amazon gegen Einzelhandel, The Revenant – Die Rückkehrer – mit Radiotipps

Lisa Stadler vom STANDARD schlüpfte für den Tiroler ORF-"Landkrimi" in die Rolle der Leiche. Sie ist "Das Mädchen aus dem Bergsee" – um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF/KGP/Heinz Laab

19.40 REPORTAGE

Re: Aufforsten für das Klima? – Der Streit um Irlands Baumplantagen Irland treibt mit großen Schritten die Aufforstung mit Fichtenplantagen voran. Neben einer besseren Klimabilanz erhoffen sich Waldbauern und Investoren Profite. Doch der Nutzen der Monokulturen für die Umwelt ist umstritten. Eine Bürgerinitiative hat der irischen Forstpolitik den Kampf angesagt. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Das Mädchen aus dem Bergsee (Ö 2020, Mirjam Unger) Auf den ersten Blick scheint im Fall um eine tote Prostituierte alles ganz eindeutig – doch dann nehmen die Ermittlungen eine überraschende Wendung und führen zu einem dunklen Geheimnis in der Familie der Frau Hauptmann Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) selbst. Regisseurin Mirjam Unger ist erstmals für einen ORF-Landkrimi verantwortlich, das Drehbuch kommt von Eva Testor. STANDARD-Kollegin Lisa Stadler spielt in diesem Krimi die Leiche. Wie es ihr bei den Dreharbeiten erging, lesen Sie auf derStandard.at/Etat. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Amazon gegen Einzelhandel – Billiger, bequemer, besser? Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten werden aus der Perspektive der Verbraucher verglichen. Im Fokus stehen Preis, Einkaufserlebnis, Nachhaltigkeit und Fairness. Welche Strategien verfolgen Einzelhändler, um Kunden zurückzugewinnen? Bis 21.00, ZDF

20.15 THRILLER

Morgen musst Du sterben (D 2010, Niki Stein) Der Film erzählt die Geschichte von John, der sich, bisweilen rücksichtslos, egoistisch und selbstgefällig, ein sehr komfortables Leben eingerichtet hat, das in den Grundfesten erschüttert wird. Mit Uwe Kockisch, Susanne Lothar, Matthias Habich. Bis 21.45, 3sat

20.15 ÜBERLEBEN

The Revenant – Die Rückkehrer (USA 2015, Alejandro González Iñárritu) Leonardo DiCaprio geht aufs Ganze. Sein existenzieller Kampf in der Wildnis Montanas gegen Mensch (Tom Hardy) und Grizzlybär brachte ihn auch beim Drehen an die Grenzen. Es hat sich gelohnt: Oscar für den besten Hauptdarsteller. Bis 23.20, ProSieben

22.35 HISTORIENDRAMA

Ein Dorf wehrt sich (Ö/D 2019, Gabriela Zerhau) Altaussee, 1945: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erhebt sich Fritz Karl als Bergarbeiter gegen das Regime und rettet dabei nicht nur die Salzmine, sondern bewahrt auch von den Nazis brutal zusammengeraubte Kunstwerke vor der Vernichtung. Nach einer wahren Begebenheit. Bis 00.20, ORF 2

