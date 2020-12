Charlie und die Schokoladenfabrik, Mädchen in Uniform, Die Karibik, Oktober in Rimini – mit Radiotipps

Daniele (Alain Delon) verknallt sich in seine Schülerin Vanina (Sonia Petrovna), sie sich auch in ihn. Das macht alles ein bisserl kompliziert, zu sehen in "Oktober in Rimini", 21.45 Uhr, Arte. Foto: Les Films du Camélia

19.40 REPORTAGE

Re: Der Helfer von Bihać – Zivilcourage in Bosnien Zlatan Kovačević war 14, als er bei einem Granatenangriff im Bosnienkrieg ein Bein verlor. Heute, fast dreißig Jahre später, ist er in der europäischen Flüchtlingskrise einer der wenigen Bürger seiner Heimatstadt Bihać, die gestrandeten Migranten helfen. Bis 20.10, Arte

20.15 ZUCKERSCHOCK

Charlie und die Schokoladenfabrik (Charlie andthe Chocolate Factory, USA/GB 2005, Tim Burton) Johnny Depp als entrückter Schokofabrikant, in dessen märchenhaftem Unternehmen der kleine Charlie (Freddie Highmore) seine Erfüllung findet. Nach dem Märchen von Roald Dahl, um irrsinnige Ideen bereichert von Tim Burton. Bis 22.25, Sat.1

20.15 SCHWÄRMEREI

Mädchen in Uniform (D/F 1958, Géza von Radványi) Manuela von Meinhardis kommt nach dem Tod ihrer Mutter in ein Potsdamer Mädcheninternat. Dort geht es zu wie in einer Kadettenanstalt. Im Internat fühlt sich das sensible Mädchen in schwärmerischer Verehrung zu der einfühlsamen Erzieherin Fräulein von Bernburg hingezogen. Was für ein Skandal! Mit Romy Schneider und Lilli Palmer. Bis 21.45, Arte

20.15 REISEN

Die Karibik (1–3/5) Sein Fernweh stillen kann man heute zumindest televisionär: 3sat begibt sich in die Karibik nach Kuba zu Krokodilen, taucht mit bunten Rifffischen und erklärt uns die Fauna und Flora von Trinidad und Tobago. Bis 22.25, 3sat

20.15RATE MAL

Die Promi-Millionenshow Prominente stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen auch heuer wieder für Licht ins Dunkel bei Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten. Mit dabei sind Hubert von Goisern, Gery Seidl, Fanny Stapf, Martina Poel. Bis 22.40, ORF 2

20.15 DRAMA

Dead Man Working (D 2016, Marc Bauder) Der Investmentbanker Jochen Walther (Wolfram Koch) hat zusammen mit seinem Assistenten den Deal seines Lebens eingefädelt. In der Nacht der Siegesfeier springt er plötzlich vom Dach der Bankzentrale. Seine Witwe erhebt in einem Fernsehinterview schwere Vorwürfe: Die Bank soll ihren Mann in den Tod getrieben haben. Bis 21.45, One

20.15 KRIMI

Der Kommissar und die Wut (D 2020, Andreas Senn) Der 19-jährige Tim wird entführt, damit beginnt für den Berliner Kommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel im Umfeld illegaler Autorennen. Bis 21.45, ZDF

21.45 TRISTESSE

Oktober in Rimini (La prima notte di quiete, F/I 1972, Valerio Zurlini) Daniele Dominici arbeitet als Aushilfslehrer an einem Gymnasium in Rimini. Er und seine Schülerin Vanina kommen einander näher, aber beide leben in Beziehungen. Es ist also kompliziert. Poetischer, trister Film mit melancholischem Jazz-Soundtrack. Mit Alain Delon als Außenseiterlehrer und Sonia Petrovna als schöner Schülerin. Bis 23.55, Arte

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag mit diesen Themen: Streetart in Zeiten der Pandemie, Comeback der Wienerliedikone Roland Neuwirth und der Wiener Staatsballett-Direktor Martin Schläpfer über das Tanzprojekt Mahler, live. Bis 0.25, ORF 2

23.55 THEATER

Headshot – Russisch Roulette Der Dokumentarfilm gibt einen intimen Einblick in die Schwierigkeiten und Ängste junger Erwachsener zwischen 18 und 23 Jahren in Europa. Ana Borralho und João Galante inszenierten diese schonungslose Theaterperformance mit Jugendlichen. Bis 0.55, Arte