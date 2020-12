Neuigkeits Welt Blatt vom 13. Dezember 1925

Keine Altersleiden mehr!

Ein Wiener Arzt entdeckt eine neue Verjüngungskur.

Ein junger Wiener Arzt, Assistent der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses der Wiener Kaufmannschaft, Dr. Karl Doppler, hat die Entdeckung gemacht, daß die Bepinselung von Blutgefäßen mit schwachen Karbolsäurelösungen eine langdauernde Blutüberfüllung der zugehörigen Organe hervorruft, und daß - wie zunächst Tierversuche, dann aber Erfolge, die er bei mehr als vierzig Patienten erzielte, beweisen - damit eine praktisch brauchbare Methode der Verjüngung gefunden ist. Die Operation ist sehr einfach und läßt sich von jedem chirurgisch erfahrenen Arzt ausführen, der Erfolg tritt binnen wenigen Tagen ein und ist anhaltend.

Wie der Entdecker dieser Methode in seiner eben in der 'Wiener Klinischen Wochenschrift' erschienenen Veröffentlichung mitteilt, ist der Erfolg in einem der Fälle schon fast ein Jahr lang unverändert. Die Krankengeschichten zeigen, daß nicht bloß in körperlicher Hinsicht die Verjüngung erfolgt, sondern daß die Lebenslust und die Lebensfrische auch bei Greisen wiederkehrt, daß Depressionserscheinungen und Gemütsverstimmungen verschwinden und daß das ganze Gehaben sowie das Aussehen sich innerhalb kurzer Zeit ändern. Die Leiden des Alters, wie sie durch die Blutgefäßerkrankung Arteriosklerose hervorgerufen werden, dürften wahrscheinlich durch die kleine Operation rasch zum Verschwinden gebracht werden, wie sich aus einigen der zur Beobachtung gelangten Fällen deutlich erkennen läßt.

Matador Zeitung vom Dezember 1925

Windmühle

Gebaut mit Matador-Baukasten Nr. 6 von Jan Svieten in Groningen, Niederland.

Dachfirsthöhe = 72 cm

Größte Höhe = 100 cm

Windflügeldurchmesser = 84 cm

Der Tag vom 13. Dezember 1925

Zum 50. Geburtstag des Telephons

Oben: das Telephon Graham Bells, mit dem er seine ersten Versuche anstellte.

Im Kreis: Graham Bell, der Erfinder des Fernsprechers.

Unten: ein moderner Tischapparat mit automatischer Zwischenschaltvorrichtung, sowie optischen und akustischen Signalen.

Wiener Bilder vom 13. Dezember 1925

Winterfreuden der jungen Welt

Arm in Arm ziehen die jungen Mädchen auf den Eislaufplatz zu fröhlicher Winterlust ANNO | Österreichische Nationalbibliothek

Jugend - Heft 50, 1925

Berndorf

