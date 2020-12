Wem ein normaler Aluhut nicht mehr reicht, für den gibt es bei Online-Händlern wie Amazon eine etwas weniger günstige dafür aber nicht minder sinnbefreite Alternative, die derzeit bei Twitter und Co. für Furore sorgt. Stellt sich doch heraus, dass es nicht bloß einen sondern gleich mehrer Anbieter gibt, die den Käufern einen Schutz vor "gefährlichen WLAN-Strahlen" versprechen, und zwar mit einer verblüffend einfachen Lösung: Einem Metallgehäuse, das über den Router gestülpt wird.

Leistungsumfang

Für Preise um zum Teil über 100 US-Dollar werden solche "Schutzhüllen" angeboten. Sie werben damit mehr als 90 Prozent der von einem Router ausgestrahlten elektromagnetischen Strahlen abzufangen, auch gegen 5G-Strahlung sollen sie zum Teil helfen. Und tatsächlich dürften diese Angaben weitgehend korrekt sein.

Trotzdem dürften nicht alle Käufer vollständig mit dem Leistungsumfang zufrieden zu sein. So finden sich auf Amazon auch negative Bewertungen von Usern, die von einem stark reduzierten WLAN-Empfang berichten. Die Signalstärke habe massiv abgenommen, in weiter entfernten Teilen der Wohnung habe man nun gar kein WLAN mehr.

Reingelegt

Wer es bisher noch nicht durchschaut, die Aufklärung ist eine simple: Es handelt sich dabei um bewusst irreführende Angebote, die mit dem technischen Unverständnis jener spielen, die sich vor Funkwellen fürchten. Denn natürlich reduziert ein faradayscher Käfig – worum es sich bei diesen Gebilden handelt – die WLAN-Signalqualität, handelt es sich dabei doch um eben jene elektromagnetischen Strahlen vor denen diese Geräte angeblich schützen. Es handelt sich also um ganz grundlegend widersinnige Gerät, deren einziger Existenzgrund es ist, unbedarfte Nutzer auszunehmen. Wer sich vor den Strahlen des eigenen WLAN-Routers fürchtet, der kann ihn einfach abstecken – und hat dann sogar einen hundertprozentigen Schutz.

Wem all das noch nicht absurd genug vorkommt: Aus einzelnen Kommentaren lässt sich schließen, dass sich teilweise unterschiedliche Händler gegenseitig bekriegen und die Angebote des jeweils anderen schlecht machen. So sprechen etwa einzelne von "billigen Fälschungen", die gar nicht wirklich aus den USA stammen: Tatsächlich wirken einige der Produktbilder so, als hätte wer einfach aus Drahtgitter gebaute Aufbewahrungsboxen einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Klar ist jedenfalls, dass die Verkäufer damit gutes Geld machen. Und wer hier zugreift, der kann sich ja dann gleich auch noch WLAN-Kabel und einen Organakkumulator kaufen. (apo, 6.12.2020)