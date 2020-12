Die Organisation der Massentests hat am Wochenende gut funktioniert, das Testaufkommen war schwächer als erwartet. Foto: APA/BUNDESHEER/STREYCZEK

Wien – Die Zwischenbilanz bei den Massentests fiel am ersten Wochenende gemischt aus: Bei den am Freitag gestarteten Untersuchungsreihen fielen insbesondere die Wiener und die Tiroler durch mäßigen Andrang auf. Die Vorarlberger dürften hochgerechnet auf eine Testquote von etwas über 30 Prozent kommen. In Tirol gab es bis Sonntagnachmittag etwas mehr als 183.000 Getestete. Allerdings haben einige Gemeinden vor allem in Osttirol wegen der starken Niederschläge ihre Testreihen auf Dienstag verschoben. In Vorarlberg und Tirol sollten an sich die Massentests mit Sonntag abgeschlossen sein.

In Wien, wo die Aktion bis 13. Dezember weiter läuft, war das Testaufkommen schwach. Weniger als 20.000 Menschen waren angemeldet, bei einer Kapazität, die auf bis zu 150.000 Menschen ausgelegt war.

Tests für Bildungspersonal gut besucht

Anders stellte sich die Situation beim Schul- und Kindergartenpersonal dar, wo vom Bundesheer organisiert die Massentests in den sechs anderen Bundesländern über die Bühne gingen. Von einer Teilnehmerquote von an die zwei Drittel der Berechtigten gingen die Verantwortlichen praktisch überall aus.

Dementsprechend positiv fiel eine Zwischenbilanz von Bildungsminister Heinz Faßmann und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) aus. Auch Faßmann ging von einer Beteiligung von mehr als zwei Dritteln der Pädagogen aus. Bei den bisher absolvierten Tests habe es eine Positivrate von 0,3 Prozent gegeben. Das war generell auffällig: Die Positivrate lag sowohl bei den Pädagogen- als auch bei den allgemeinen Massentests praktisch überall unter 0,5 Prozent. Kärnten war mit einer Positivrate von etwa 0,7 Prozent ein kleiner Ausreißer. Faßmann nannte es "erfreulich, dass bereits so viele Pädagoginnen und Pädagogen den Weg zu den Teststationen gemacht haben" und attestierte ihnen "damit ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein".

"Die Lehrertestungen sind ein wichtiger Schritt, um weitgehende Normalität in unseren Schulen einkehren zu lassen. An diesem Wochenende sind wir im Schnitt mit 5.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz bei den Testungen", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. "Ich freue mich, dass das Angebot der Testungen gut angenommen wird und dass sie bislang reibungslos abgelaufen sind." (APA, 6.12.2020)