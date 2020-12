Hat viel Spaß dabei, mit Trump keinen Spaß zu haben: Michael Rapaport. Foto: APA

Der US-Schauspieler Michael Rapaport (Foto) ist Donald Trump nicht wirklich wohlgesinnt. Der zuletzt in der Netfix-Serie Atypical aufgetretene New Yorker veröffentlicht auf Instagram seit Monaten kurze, heftige Tiraden gegen Trump. Politisch nicht einmal annähernd korrekt, aber in ihrem F... anatismus "fucking" befreiend.



Die Weihnacht beschert Weihnachtsalben, ist so. Die meisten sind schröcklich. Um der akustischen Tristesse entgegenzuhalten und doch das Thema zu ehren, sei Llegó Navidad der aus L.A. stammenden Los Lobos empfohlen. Weihnachten und Margaritas, Hüftschwung und große Emotionen: ¡Ay, caramba!

Am heutigen Montag wird einer der großen Singer-Songwriter der Welt ein Jahr älter, als er es gestern noch war: Tom Waits. Vielfaltige 71 Jahre wird der Vielfältige heute, Gratulation rüber in den Lockdown in Kalifornien. Zur Feier laben wir uns an seelenvollen Liedern wie In The Neighborhood oder Big in Japan.

(Karl Fluch, 7.12.2020)