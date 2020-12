In dieser Galerie: 2 Bilder Winner. Foto: Reuters/ BOZOGLU Bitteres in und aus der Mercedes-Box. Foto: imago images/Motorsport Images

Der Mexikaner Sergio Perez hat in seinem 190. Formel-1-Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Der Racing-Point-Pilot, der noch ohne Cockpit für 2021 ist, gewann den turbulenten vorletzten Saisonlauf in Bahrain vor dem Franzosen Esteban Ocon (Renault) und seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll.

Später als Perez hat in der fast 71-jährigen Formel-1-Geschichte nie ein Pilot seinen Debüterfolg gefeiert. Bisheriger Rekordhalter war der Australier Mark Webber, der 2009 auf dem Nürburgring im 130. Versuch triumphiert hatte.

Drama

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell (GBR) sah nach einem starken Rennen lange wie der Sieger aus, er fiel aber in der chaotischen Schlussphase nach einem Reifenschaden zurück und wurde nur Neunter. Bis ins letzte Renndrittel hatte alles nach einem ganz großen Tag für Russell ausgesehen. Das englische Toptalent, normalerweise für Williams im Einsatz, war für Hamilton eingesprungen, als dieser vor einer Woche positiv auf COVID-19 getestet wurde. Am Start jagte er Pole-Setter Valtteri Bottas im anderen Mercedes die Führung ab und fuhr danach auf und davon – bis Mercedes in einer Safety-Car-Phase bei Russell die falschen Reifen aufzog.

Der Engländer musste erneut zum Wechsel, fiel auf Rang fünf zurück, kämpfte sich wieder vor. Und erlitt dann einen Plattfuß am Hinterreifen. Ein weiterer Stopp war nötig, am Ende stand trotz großartiger Leistung der bittere neunte Platz. Bottas musste nach einem ebenfalls völlig verpatzten Stopp mit Rang acht vorlieb nehmen – am Ende stand das mit Abstand schwächste Ergebnis der Silberpfeile in diesem Jahr. (sid, red, 6.12.2020)