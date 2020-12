Hier geht es zum heutigen Corona-Liveticker



[Studie] Lockdown und kaum freie Intensivbetten: Pandemie fordert auch mehr Todesfälle abseits von Corona.

Die Queen geht bei Großbritanniens Covid-Impfkampagne voran.

[Inland] Strafrechtler Soyer über Antiterrormaßnahmen: "Das kann sich rasch gegen jede Gesinnung richten".

[International] Trump-Anwalt Giuliani positiv auf das Coronavirus getestet

[Wirtschaft] Der Handel sperrt auf: Angst vor Kaufrausch und Ansturm auf Geschäfte.

Buwog: Nun will der Staat an die Provision.

[Freizeit] Danke, Lockdown! Klettern im Schlafzimmer und andere Corona-Hobbys.

[Sport] Formel 1: Perez gewinnt turbulenten GP von Bahrain.

[Wissenschaft] In der Forschungsstation La Gamba wird analysiert, wie schnell der Urwald sich regeneriert und wie viel Kohlendioxid vom Wald gebunden wird.

[Mietrecht] Wer eine Wohnung mieten oder kaufen möchte, muss sich entscheiden: Altbau oder Neubau? Jetzt Vor- und Nachteile ansehen.

[Wetter] Die nächtliche Störungszone zieht über den Nordosten ab und in vielen Regionen ist von Beginn an trockenes und tagsüber zeitweise sonniges Wetter zu erwarten. Nur in den Staulagen alpensüdseitig verdichten sich die Wolken rasch wieder, hier beginnt es am Nachmittag bei einer Schneefallgrenze um 900m erneut zu regnen oder zu schneien. Bis 10 Grad.

[Zum Tag] 1926: Franz Kafkas unvollendeter Roman Das Schloss erscheint nach dem Tod des Autors.