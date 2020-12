Die meisten Mitarbeiter aus dem Bildungsbereich haben sich am Wochenende auf Corona testen lassen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Die überwiegende Mehrheit der Pädagoinnen und Pädagogen haben am Wochenende an den Corona-Massentests für Beschäftigte im Erziehungs- und Bildungsbereich teilgenommen. Die Tests fanden in sechs Bundesländern statt, vorläufige Ergebnisse gab es am Sonntagabend aus Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und dem Burgenland. Demnach waren bisher 169 Schnelltests positiv.

In Oberösterreich sind 25.953 der 38.000 Beschäftigten (64 Prozent) aus dem Bildungsbereich getestet worden. 64 Personen waren Corona-positiv – das entspricht einen Anteil von 0,24 Prozent. 55 Tests waren nicht auswertbar, die Betroffenen werden ersucht, sich nochmals testen zu lassen. Die positiv Getesteten müssen nun noch zu einem PCR-Test.

Faßmann erfreut

In der Steiermark 20.863 der gesamt rund 27.000 Beschäftigten (77 Prozent) getestet. "Das ist mehr als wir erwartet, wir sind von rund 75 Prozent ausgegangen", sagte der Leiter der Katastrophenschutzabteilung, Harald Eitner. 77 Schnelltests waren positiv. Die Betroffenen erhielten einen Absonderungsbescheid und müssen einen PCR-Test machen. 54 Personen liefen unter "unbestimmt", auch diese werden noch einmal getestet.

Im Salzburg haben insgesamt 8.283 der 10.611 Berechtigten (78 Prozent) teilgenommen. Bei 19 ergab der Schnelltest ein positives Ergebnis, berichtete das Militärkommando Salzburg am Sonntagabend.

Im Burgenland ließen sich rund 6.800 der insgesamt 8.000 Berechtigten (84 Prozent) testen. Nur neun davon waren positiv.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zeigte sich bereits am Sonntag in der Früh erfreut über den bisherigen Stand der Testungen. "Es ist erfreulich, dass bereits so viele Pädagoginnen und Pädagogen den Weg zu den Teststationen gemacht haben. Sie zeigen damit ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und tragen einen wesentlichen Teil zu einem möglichst sicheren Schulstart bei", schrieb der Bildungsminister in einer Aussendung. (APA, red, 6.12.2020)