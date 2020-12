In Osttirol wurde die Lawinenwarnstufe auf 4 herabgesetzt. Manche Kärntner Schulen bleiben geschlossen, in Osttirol ging erneut eine Lawine ab

In dieser Galerie: 4 Bilder Nach den intensiven Schneefällen in Osttirol und Kärnten folgen nun Überschwemmungen, Murenabgänge und Hochwasser. Foto: imago images / Bernd März Im Kärntner Lesachtal konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Straße für Einsatzfahrzeuge geräumt werden. Foto: FEUERWEHR LIESING / JOSEF SALCHER Im Osstiroler Ort Nussdorf-Debant kam es zu einer Schneelawine. Foto: BRUNNER IMAGES / PHILIPP Erdrutsch auf der L47 der Ossiacher Tauernstraße aufgenommen am Sonntag. Foto: FEUERWEHR LIESING / JOSEF SALCHER

Die schweren Schneefälle im Süden und Westen Österreichs haben sich am Montag etwas beruhigt. In Osttirol gilt nicht mehr die höchste Lawinenwarnstufe 5, sondern 4 ("hoch"). Am Dienstag soll die Gefahr weiter leicht sinken, heißt es im Lawinenbericht. In Kärnten bleibt die Warnstufe auf 4, in Nordtirol herrscht verbreitet Warnstufe 3 ("erhebliche Gefahr").

Zahlreiche Straßen und Bahnübergänge bleiben wegen Überschwemmungen, Muren- und Lawinenabgängen gesperrt. In Kärnten waren Montagfrüh noch 3.000 Haushalte ohne Strom. Auch in Tirol hatten am Sonntag bis zu 3.500 Haushalte keinen Strom. Das Wetter richtete schwere Schäden an, deshalb könnte der Stromausfall noch länger anhalten.

Weitere Lawine in Osttirol

Osttirol wurde besonders schwer von den Schneemassen getroffen. Am Sonntag beschädigte eine Nassschneelawine in Hopfgarten im Defereggen drei Häuser. Die Lawine war in der Fraktion Außerhopfgarten im Bereich des Staudenbachs abgegangen und floss mitsamt Schlamm in Richtung des bewohnten Gebiets, berichtete die Polizei. Schnee und Schlamm drangen in die Keller und Erdgeschoße der Häuser ein und beschädigten diese schwer.

Ein Auto wurde ebenfalls mitgerissen, verletzt wurde niemand. Das Schadensausmaß stand vorerst nicht fest. Die Bewohner der betroffenen Häuser konnten in den oberen Stockwerken bleiben, es waren keine Evakuierungen notwendig, teilte die Exekutive mit. Erst am Samstagabend beschädigte eine Lawine vier Häuser in Prägraten.

Einige Kärntner Schulen geschlossen

Das Lesachtal in Kärnten war zeitweise komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Mittlerweile sei aber wieder eine Straße für Einsatzfahrzeuge freigeräumt, berichtet der ORF. Am heutigen Montag werden einige Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberkärnten wegen der andauernden Lawinengefahr nicht öffnen. "Sicherheit geht vor", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Allerdings ist für Kinder, die dennoch kommen, Betreuung in Schulen und Kindergärten gewährleistet, hieß es in einer Aussendung des Landes am Sonntagnachmittag.

In ganz Kärnten gab es seit Sonntagfrüh mehr als 300 Feuerwehreinsätze, mehr als 2.000 Feuerwehrleute standen im Einsatz. War es im Westen Kärntens Schneefall, so hielt in Unterkärnten Regen die Einsatzkräfte auf Trab. Im Gemeindegebiet von Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) gingen mehrere Naßschneelawinen und Muren ab, acht Häuser musste evakuiert werden. Eine Lawine ging auch in Heiligenblut ab, sie beschädigte ein unbewohntes Ferienhaus. Gesperrt waren Montagfrüh neben Bergstraßen auch einige Hauptverkehrsverbindungen. So waren die Großglockner Straße (B107) und die Mölltal-Straße (B106) an mehreren Stellen wegen Lawinengefahr und Schneebruchs nicht befahrbar.

Brennerstrecke unterbrochen

Auch Nordtirol war von den Schneemassen getroffen: Die Brennerbahnstrecke bleibt aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse sowohl auf Tiroler (zwischen Steinach und Brenner) als auch auf Südtiroler Seite (bei Franzensfeste) voraussichtlich bis Montagmittag unterbrochen, informierte die ÖBB in einer Aussendung am Sonntagnachmittag. Wo immer es die Wetterlage zuließ, wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, hieß es.

So etwa auf der Strecke von Steinach Richtung Brenner nach St. Jodok und für den Personenfernverkehr über den Brenner (Eurocitys) zwischen Innsbruck und Bozen. Weil die Busse Richtung Norden großräumig über den Reschenpass ausweichen müssen, können planmäßige Zughalte zwischen Innsbruck und Bozen allerdings teils nicht bedient werden. Der Schienenersatzverkehr bleibe aufrecht, so lange dies die Straßenverhältnisse zulassen bzw. die Straßen nicht gesperrt werden. Gries am Brenner und der Bahnhof Brenner seien jedoch auch über die Straße nicht erreichbar.



In Osttirol musste der für die unterbrochene Drautalbahn eingerichtete Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und Innichen aufgrund der Witterung wieder eingestellt werden und kann aus derzeitiger Sicht auch morgen Montag nicht wieder aufgenommen werden, informierte die Bahn.

Weiteres Italien tief erwartet

Die ÖBB empfahlen nach Möglichkeit Reisen in oder durch die besonders betroffenen Gebiete zu verschieben oder sich auf jeden Fall unmittelbar vor Fahrtantritt nochmals über den aktuellen Stand der gewünschten Verbindung online unter oebb.at oder Tel: 05-1717 zu informieren.

In der weiteren Entwicklung nach Montag gibt es noch Unsicherheiten, sagt Zamg-Meteorologe Hohnwarter: "Mitte der Woche entwickelt sich wahrscheinlich ein weiteres Italien-Tief und es schneit und regnet erneut, wenn auch nicht so stark wie an diesem Wochenende. Allerdings wird die Zugbahn dieses Tiefs von den Vorhersagemodellen noch sehr unterschiedlich berechnet und damit auch die Auswirkungen auf Österreich." (red, APA, 7.12.2020)