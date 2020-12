Joseph Deen ist acht Jahre alt. Fortnite-Profi zu werden war laut ihm sein Traum.

Foto: Team 33

Wenn man noch keine Erfolge im E-Sport vorzuweisen hat, muss man versuchen anders aufzufallen. Dem 2020 neu gegründeten E-Sport-Team "Team 33" gelingt das jetzt mit einer Pressemitteilung und der darin erwähnten Verpflichtung des achtjährigen Joseph Deen. Das Kind soll ein großes Talent im Free2Play-Battle Royale Fortnite sein und künftig für die Mannschaft antreten.



Investition in die Zukunft

"Ein Traum wird wahr," wird der junge Deen in der Pressemitteilung zitiert. Für eine Einmalzahlung von 33.000 US-Dollar wird er mit dem Nickname "33 Gosu" künftig zumindest das Trainings-Team seines neuen Arbeitgebers verstärken. "Seit zwei Jahren sind wir mit Joseph bereits in Kontakt und haben auch schon gemeinsam trainiert", so Tyler Gallagher, einer der Gründer des E-Sport-Teams. "Junge Spieler sind die Zukunft, Joseph hat unglaublich viel Talent." Über das monatliche Gehalt von Deen wird aktuell noch geschwiegen.



Ab sofort wird Deen in die Hollywood Hills ziehen, wo das Hauptquartier des Teams stationiert ist. Das "House 33" benannte Anwesen, wurde als Heimstätte für Gamer und Musiker entworfen und durfte schon namhafte Künstler wie Post Malone, Drake oder DMX begrüßen. Das Team selbst rüstet sich für die Saison 2021, wo man durchstarten und mehrere Turniere in CS:GO, Dota 2, Call of Duty, Valorant und auch Fortnite bestreiten will.

Die Website des Teams zeigt das Anwesen und die prominenten Musiker, die offenbar Teile des Grundstücks nutzen. Foto: Team 33

Swimming Pool und prominente Spieler

In klassischen Sportarten wie Fußball oder Tennis ist die Arbeit von Talentsuchern schon ewig etabliert. Im E-Sport ist diese langfristige Planung etwas schwieriger, weil ein Hersteller jederzeit die Server seines Spiels abdrehen könnte. Das kann wegen mangelndem Interesse der Community oder auch aufgrund einer möglichen Fortsetzung, die das alte Spiel ablösen soll, passieren. Mittlerweile gibt es allerdings einige Beispiele, wie lange E-Sport-Titel erfolgreich am Markt bestehen können, sei es League of Legends oder Counterstrike. So ergibt eine längerfristige Planung im E-Sport über Jahre hinweg durchaus Sinn.



Für die Fortnite-Weltmeisterschaft ist das aktuelle Mindestalter 13 Jahre, das heißt Deen darf erst in fünf Jahren teilnehmen. Bis dahin kann er also nur als Trainingspartner herhalten. Ob die Verpflichtung also wirklich eine Investition in die Zukunft oder doch mehr ein PR-Stunt war, um auf das Team aufmerksam zu machen, wird man erst in ein paar Jahren abschätzen können.

Die Zugriffe auf die eigene Website werden nach dieser Meldung voraussichtlich steigen, was dem Team helfen wird. Aktuell ist man auf der Suche nach Spielern in mehreren Disziplinen. Locken will man auf der eigenen Website mit "wohlhabenden Investoren, erfolgreichen Unternehmern und einigen prominenten Spielern." Auch Fotos der Anlage, wo man unter anderen einen Swimmingpool sieht, sollen wohl potenzielle Spieler ansprechen. (red, 07.12.2020)