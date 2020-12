GAIA-X bekommt aus Nordamerika Unterstützung.

"Mit GAIA-X entwickeln Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus Frankreich und Deutschland gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern einen Vorschlag zur Gestaltung der nächsten Generation einer Dateninfrastruktur für Europa." hat es bei der Vorstellung des Projekts im November 2019 geheißen. Doch plötzlich sind die US-Technologiekonzerne ebenfalls mit an Bord, denen eigentlich die Macht entzogen werden soll. Das verwundert Open-Source Aktivisten.

Stiftung gegründet



"Die Macht über Daten solle nicht mehr in den Händen weniger internationaler Konzerne liegen", sagte die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, bei der Vorstellung des Projekts vor einem Jahr. Jedoch scheint die Aussage vorerst an Gültigkeit zu verlieren. Knapp ein Jahr später ist bekannt, dass Google, Microsoft und Amazon plötzlich Gründungsmitglieder der Gaia-X Foundation AISBL sind. Eine Stiftung die in Belgien beheimatet ist, um fortan das Projekt zu steuern. Insgesamt finden sich 160 Unternehmen und Verbände, die der Gründerliste und der Stiftung angehören.

Bei einer Veranstaltung des Projekts im vergangenen Monat bekamen die Großkonzerne aus Übersee auch mehr Redezeit als die restlichen Vertreter. Diese nutzte beispielsweise der Casper Klynge, ein Microsoft Manager gleich dazu, um darauf aufmerksam zu machen, dass ohne die fortschrittlichste Technik, globale Märkte und ohne "Datenreichtum der Welt" Europa stagnieren werde.

Widerspruch

Naturgemäß folgten gleich auch beschwichtigende Wörter aus der Organisation. So können nur Mitglieder mit Hauptsitz in Europa Kandidaten für den Vorstand vorschlagen. Außerdem dürfe nur der Vorstand Mitglieder der Gremien ernennen, die über technische Standards sowie die Regeln für den geplanten Online-Katalog von Gaia-X-Diensten entscheiden.

Dennoch scheint die Entscheidung die drei globalen IT-Riesen mit aufzunehmen laut Kritikern mehr als fragwürdig, wurde doch das Projekt ins Leben gerufen, um genau diesen Unternehmen die Stirn zu bieten. (red, 07.12.2020)