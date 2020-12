DER STANDARD

DER STANDARD und Activision haben nach Ihnen gesucht und am Ende User Luca gefunden. Gemeinsam mit Video-Redakteur Max Leschanz hat Luca das neue Action-Abenteuer "Call of Duty: Black Ops Cold War" auf Herz und Nieren getestet. Welche Spielmodi die beiden am besten finden und wie sie im Kampf mit ihren Gegnern auf der Playstation 4 abgeschnitten haben, erfahren Sie im Video.