Die starbesetzte HBO-Serie erzählt einen Mord im Milieu der Stinkreichen und macht Nacktheit zum Thema. Was sagt das über die Geschlechterverhältnisse aus?

Nicole Kidman und Hugh Grant verteidigen in "The Undoing" ihren Status – jeder auf seine Weise. Foto: HBO / Sky

Eine Frau mit Migrationshintergrund wird brutal ermordet, das Verbrechen passiert im Milieu des New Yorker Geldadels, dort ist auch der Kreis der Verdächtigen zu suchen, allen voran ein Ehepaar, er Arzt, sie Psychotherapeutin – beide superreich und supererfolgreich. Es tun sich Abgründe auf. Wie tief man fallen kann, zeigt die mit Nicole Kidman und Hugh Grant starbesetzte HBO-Serie "The Undoing", zu sehen derzeit auf Sky.

Die Serie ist ein klassisches Kriminalstück und wirft Fragen über sozialen Status auf, zum Beispiel: Darf eine Frau in der Öffentlichkeit stillen? Oder sich in der Damengarderobe nackt bewegen? Und was sagt das über die Geschlechterverhältnisse aus? Dazu haben die Serienreif-Moderatoren Thorben Pollerhof und Doris Priesching eine Expertin befragt, nämlich Beate Hausbichler von dieStandard.at . (red, 10.11.2020)



