Wien

69 Postings

Czernohorszky: "Mehr Bäume, Pflanzen, Parks und Gstätten"

Mehr als 50 Prozent der Stadt sind Grünraum, und in Zukunft sollen in Wien mehr Bäume und Parks entstehen. Klimaschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) will dafür auch Asphalt aufbrechen