Mehr als 600 Songs aus sechs Jahrzehnten – darunter Protestlieder wie "Blowin' In The Wind"

Universal Music Group hat die Rechte auf alle Songs von Bob Dylan, hier bei einem Konzert in Los Angeles 2012, erworben. Foto: AP

Die Universal Music Group hat einen Megadeal gelandet. Eine Tochter der international tätigen Gruppe hat die Rechte am gesamten Katalog von Bob-Dylan-Songs gekauft, es geht um mehr als 600 Lieder, die in sechs Jahrzehnten entstanden sind. Das berichtet die "New York Times".

Auch Dylans Protestsongs aus den 1960er-Jahren seien dabei, wie "Blowin' In The Wind" oder "Like A Rolling Stone", wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung bekanntgemacht hat.

Der 1941 geborene US-Amerikaner gilt als einer der einflussreichsten Musiker weltweit, 2016 hat er den Nobelpreis für Literatur zuerkannt bekommen. (Reuters, 7.12.2020)