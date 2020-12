Der britische Premier Boris Johnson will so lange verhandeln, wie die Zeit reicht. Eine Verlängerung der stockenden Gespräche schließt er aus

Bald neigen sich die Brexit-Verhandlungen dem Ende zu. Foto: AFP / TOLGA AKMEN

London – Die britische Regierung schließt weitere Post-Brexit-Gespräche im nächsten Jahr aus. Ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte am Montag in London: "Wir sind bereit, so lange zu verhandeln, wie die Zeit reicht, wenn wir denken, ein Abkommen ist noch möglich." Mit Blick auf eine Verlängerung der derzeit stockenden Gespräche über ein Handelsabkommen mit der EU ins nächste Jahr hinein betonte er aber: "Ich kann das ausschließen."

Für Montagabend haben Johnson und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein erneutes Telefonat vereinbart. In Brüssel besteht die Erwartung, dass die erhoffte Vereinbarung diese Woche zustande kommt, damit sie vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag verabschiedet werden kann. (APA, red, 7.12.2020)