Die Rückgabepraxis der niederländischen Museen wird von einer Kommission harsch kritisiert. Foto: Reuters

Den Haag – Auf die niederländischen Sammlungen und Museen kommt viel Provenienzforschungsarbeit zu. Die Niederlande müssen gemäß dem Bericht einer von der Regierung eingesetzten Untersuchungskommission aktiv die rechtmäßigen jüdischen Eigentümer von Nazi-Raubkunst suchen. Staatliche Sammlungen und Museen müssten auch "strukturell" die Herkunft tausender Objekte erforschen, fordert die Kommission in ihrem am Montag vorgelegten Bericht. In Museen befinden sich nach Schätzungen der Kommission noch rund 4.000 Kunstobjekte, die möglicherweise von den Nationalsozialisten geraubt worden waren.

Seit 2007, so stellt die Kommission fest, wird nicht mehr aktiv nach Herkunft und möglichen rechtmäßigen jüdischen Eigentümern oder ihren Erben geforscht. "Das verstößt gegen internationale Prinzipien, denen sich die Niederlande verpflichtet haben", erklärt die Kommission.

Kritik an Rückgabepraxis

Die Untersuchungskommission übte scharfe Kritik an der bisherigen Rückgabepraxis. Demnach sei bei der Prüfung von Forderungen von Erben auch das Interesse der Museen berücksichtigt worden. Auch das verstoße gegen internationale Regeln, erklärte die Kommission. Die Wiederherstellung des Rechts müsse vorrangiges Prinzip sein.

Die Nationalsozialisten haben während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Kunstwerke von Juden oder anderen Verfolgten geraubt. Nach dem Krieg gaben die Alliierten viele Kunstwerke an die Niederlande mit dem Auftrag zurück, die rechtmäßigen Eigentümer zu finden. (APA, 7.12.2020)