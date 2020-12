Ex-"Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer wird MDR-Programmdirektor. Foto: MDR

Ex-"Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer wird Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Leipzig. Der Rundfunkrat des Senders wählte den 53-Jährigen am Montag auf Vorschlag der Intendantin Karola Wille. Die Amtszeit Brinkbäumers beginnt am 15.1.2021 und läuft bis 14.1.2026.

Brinkbäumer war von Jänner 2015 bis 15. Oktober 2018 Chefredakteur des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wo er seit dem Jahr 1993 arbeitete, und Herausgeber von "Spiegel Online". Nach seinem Abgang schrieb Brinkbäumer als Autor etwa für die "Zeit" und werkte als Podcast-Moderator sowie als Dokumentarfilmer. (red, 7.12.2020)