Die New Yorker Designerin folgt der Französin Natacha Ramsay-Levi

Im Februar diesen Jahres hatte sie ihr Fashionweek-Debüt in der französischen Hauptstadt Paris gegeben, nun wurde offiziell bekannt, was schon länger ein Gerücht war: Die amerikanische Modedesignerin Gabriela Hearst übernimmt die Nachfolge der französischen Designerin Natacha Ramsay-Levi, die Anfang Dezember ihren Ausstieg beim Modehaus Chloé verkündet hatte.

Gabriela Hearst im Frühjahr 2020 bei ihrem Fashionweek-Debüt in Paris Foto: Angela Weiss / AFP

Die gebürtige Uruguayerin gilt seit einigen Jahren als ein Liebling der Modebranche. Ihr 2015 gegründetes Luxuslabel Gabriela Hearst hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben, Hearst veranstaltete emissionsreduzierte Modenschauen, gewann den renommierten Woolmark Prize und galt in den vergangenen Saisonen als Hot Ticket der New York Fashion Week. Anfang 2019 hat sich der französische Luxuskonzern LVMH mit einem Minderheitsanteil an ihrer Marke beteiligt.

Wie sie das Thema Nachhaltigkeit beim Modehaus Chloé, das zum schweizerischen Luxusgüterkonzern Richemont gehört, angehen wird, wird sie im kommenden Jahr beweisen dürfen. (red, 7.12.2020)