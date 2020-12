Wie Österreich Unabhängigkeit, Vielfalt und Glaubwürdigkeit der Medien fördern könnte, RIP, Ikea-Katalog: 1951–2020 und Blackface-Sujet in Fotomagazin "Portfolio" sorgt für Kritik

Die "Post von Jeannée" steht dieses Mal "Im Namen der Republik". Foto: Faksimile/Kronen Zeitung

"Gefährlicher Diffamierer" Klenk: Jeannée veröffentlicht Widerruf – Michael Jeannée muss die Behauptung widerrufen, Florian Klenk sei ein "gefährlicher Diffamierer" und ein "Verbreiter von Halb- und Unwahrheiten"

Servus TV und das Futter für die Covidioten – Im "Corona-Quartett" konnte der umstrittene Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakdi wieder gegen Masken wettern

Wie Österreich Unabhängigkeit, Vielfalt und Glaubwürdigkeit der Medien fördern könnte – Josef Seethaler über Medienförderung in Österreich – europäisch gedacht etwa anhand des neuen EU-Aktionsplans "Europe's Media in the Digital Decade"

RIP, Ikea-Katalog: 1951–2020 – Das schwedische Möbelhaus stellt den gedruckten Katalog ein – Produkte werden nur noch online vorgestellt

Rassismus: Blackface-Sujet in Fotomagazin "Portfolio" sorgt für Kritik – Bundesinnung für Fotografen veröffentlichte altes Werbesujet von Horst Stasny, auf dem ein weißer Mann schwarz angemalt wurde

Ex-"Spiegel"-Chefredakteur Brinkbäumer wird MDR-Programmdirektor – Klaus Brinkbäumer, bis 2018 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins, wechselt zum Mitteldeutschen Rundfunk

Zivilcourage in Bosnien, Dead Man Working und Kulturmontag: TV-Tipps für Montag – Charlie und die Schokoladenfabrik, Mädchen in Uniform, Die Karibik, Oktober in Rimini

