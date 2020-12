Sechs Jahre lang ermittelte Lisa Wagner als Kriminalkommissarin Winnie Heller. Foto: ZDF

Berlin – Die erfolgreiche ZDF-Krimireihe "Kommissarin Heller" läuft zu Jahresbeginn aus. Die letzte Folge wird am 16. Jänner 2021 zu sehen sein, wie am Montag mitgeteilt wurde. Sechs Jahre lang ermittelte Lisa Wagner als Kriminalkommissarin Winnie Heller. Mehrfach zog sie am Samstagabend rund sieben Millionen Zuschauer an.

Wagner (41) hatte im Interview des Branchendienstes quotenmeter.de bereits 2019 ein Ende angedeutet: "Es ist enorm wichtig, dass wir diese Figur irgendwann loslassen. Irgendwann hat Winnie einfach alles erlebt", sagte sie damals. "Wir würden uns nur wiederholen. Mal geht es ihr besser, dann wieder schlechter. Wir würden der tollen Figur nicht gerecht werden, wenn wir ewig weitermachen. Man muss loslassen können – "Breaking Bad" oder "Dr. House" sind da gute Beispiele."

Im zehnten und letzten Fall der Reihe aus Wiesbaden mit dem Titel "Panik" bekommt es die TV-Kommissarin mit den kriminellen Machenschaften eines Zuhälterrings zu tun, der junge Mädchen mithilfe von sogenannten Loverboys zur Prostitution zwingt. Winnie Heller ermittelt undercover, um den Tod einer Minderjährigen aufzuklären. (APA, dpa, 7.12.2020)