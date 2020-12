Angela Merkel sorgt sich wegen der steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Foto: Reuters

Mit abermals verschärften Corona-Maßnahmen dürfte sich Deutschland bald wieder abfinden müssen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der steigenden Infektionszahlen weitergehende Maßnahmen gefordert. "Mit dem Prinzip Hoffnung kommen wir nicht weiter", sagte Merkel nach Informationen von Reuters am Rande der CDU/CSU-Bundestagsfraktionssitzung. "Es wird eine ganz schwierige Situation. Mit diesen Maßnahmen kommen wir nicht durch den Winter", fügte sie mit Blick auf den bisherigen Teil-Lockdown hinzu.

Schärfere Maßnahmen gelobt

Lob gab es von Merkel für die zusätzlichen Maßnahmen für Corona-Hotspots in Bundesländern, etwa Bayern oder zuvor Sachsen und Baden-Württemberg. Bund und Länder hatten sich am 25. November darauf geeinigt, dass die 16 Landesregierungen in Regionen mit besonders hohen Corona-Neuinfektionszahlen weitere Beschränkungen erlassen sollten. Dies haben aber bisher nicht alle Landesregierungen umgesetzt.



Ziele des Teil-Lockdowns nicht erreicht

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) fordert neue Maßnahmen in Schulen, im Einzelhandel und eine Entzerrung im öffentlichen Nahverkehr, die Maßnahmen würden aktuell nicht ausreichen.

Was diesen Forderungen zugrunde liegt: Trotz des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns steigt die Zahl der Neuinfektionen stetig an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag einen Anstieg der als positiv registrierten Personen um 12.332 auf mehr als 1,18 Millionen – was weitaus mehr ist als vergangenen Montag. Die Zahl der Toten erhöhte sich indes um 147 auf 18.919. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz stieg laut RKI auf einen neuen Höchstwert von 145,9. Der mit dem Teil-Lockdown von Bund und Ländern angestrebte Schwellenwert von 50 wurde somit bei weitem nicht erreicht. (Reuters, etom, 7.12.2020)