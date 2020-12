Ludovic Orbans Schritt erfolgte nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Staatspräsident Klaus Iohannis.

Foto: AP/Andreea Alexandru

In Rumänien hat Regierungschef Ludovic Orban am Montagabend die Konsequenzen aus der überraschenden Wahlpleite seiner liberalen Partei bei der Parlamentswahl vom Vortag gezogen und seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er habe nicht vor, sich an das Amt des Ministerpräsidenten zu klammern, zumal die Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition schon in den kommenden Tagen anstünden, sagte Orban in einer TV-Ansprache.

Der scheidende Regierungs- und amtierende Liberalenchef teilte weiters mit, die Verhandlungen seiner Partei mit den potenziellen Koalitionspartnern selbst leiten zu wollen – die Interessen des Landes hätten Vorrang sowohl vor jenen der Liberalen als auch seinen eigenen, fügte der 57-Jährige hinzu.

Rücktritt nach Gespräch mit Präsident

Orbans Schritt erfolgte nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Staatspräsident Klaus Iohannis. Unbestätigten Presseberichten zufolge soll Iohannis dabei angedeutet haben, nach den anstehenden Sondierungsgesprächen mit den Fraktionen Orban kein weiteres Mal mit der Regierungsbildung beauftragen zu wollen.

Als potenzielle geschäftsführende Amtsnachfolger bis zur Amtseinführung der neuen Koalitionsregierung werden Vizepremierministerin Raluca Turcan, Finanzminister Florin Cîțu (beide Liberale Partei/PNL) sowie Verteidigungsminister Nicolae Ciucă (parteifrei) gehandelt. (APA, 7.12.2020)