In Großbritannien sind am Dienstag die ersten Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer angelaufen. Hier im Bild: David Farrell, der in Cardiff, Wales, seinen ersten "Shot" erhielt. Reuters

Aktuell scheint die Bereitschaft, sich in Österreich gegen Covid-19 impfen zu lassen, nicht gerade überwältigend hoch zu sein. Selbst Menschen, die sich gegen viele andere Krankheiten immunisieren ließen, haben im Fall der Covid-Impfung Vorbehalte. Die Gründe sind nachvollziehbar: Die Impfungen wurden in einem Rekordtempo entwickelt, und zum Teil handelt es sich um einen ziemlich neuen Impfstofftyp, nämlich eine Impfung mit mRNA.

Zudem weiß man noch nichts über theoretisch mögliche Langzeitfolgen – außer der Immunisierung, wie vermutlich länger anhalten dürfte, als zunächst befürchtet. Immerhin sind Berichte über die kurzfristigen Nebenwirkungen der beiden mRNA-Impfungen bekannt: zum einen die offiziellen von den Herstellern, und zum anderen die von Testpersonen, die sich haben impfen lassen. Von diesen weiß man freilich nicht, ob sie auch tatsächlich den Impfstoff oder nur das Placebo erhielten.

Heftige Symptome klingen rasch ab

Aber diese Fallberichte legen nahe, dass – ähnlich wie bei anderen Impfungen – bei einem geringen Prozentsatz der Geimpften durchaus heftige, wenn auch bald wieder abklingende Symptome auftreten könnten. Einer dieser Probanden, die freiwillig an der Studie zum mRNA-Impfstoff von Moderna teilnahmen, ist der am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ausgebildete Bioinformatiker Luke Hutchinson. Der 43-Jährige berichtete für die online-Ausgabe des Fachblatts "Science", dass sein rechter Arm nach der zweiten Impfung an der Einstichstelle kurzfristig um die Größe eines Gänseeis anschwoll.

Es folgten Knochen- und Muskelschmerzen, zudem fieberte Hutchinson auf 38,9 Grad Celsius. Dann folgten Heiß-Kalt-Episoden. Nach zwölf Stunden aber war der Spuk, auf den er nicht wirklich vorbereitet war, wieder vorbei.

Reaktogenität von Impfungen

Der eingedeutschte Fachbegriff dafür heißt Reaktogenität und bezeichnet die – mitunter heftigeren – Nebenwirkungen, die Impfungen auslösen können. Im Fall der mRNA-Impfungen von Biontech/Pfizer sowie Moderna entwickelten, wie man aus den Phase-3-Studien weiß, weniger als zwei Prozent Fieber zwischen 39 und 40 Grad Celsius. Im Fall der Moderna-Impfung wurde zudem Müdigkeit (bei 9,7 Prozent), Muskelschmerzen (bei 8,9 Prozent), Gelenkschmerzen (5,2 Prozent) sowie Kopfschmerzen (bei 4,5 Prozent) registriert.

Bei der Impfung von Biontech/Pfizer waren diese Nebenwirkungen geringer: Von Müdigkeit waren 3,8, Prozent betroffen, von Kopfweh 2 Prozent. (In der Phase-1-Studie waren diese Nebenwirkungen anscheinend noch um den Faktor zehn häufiger.) "Schwere Nebenwirkungen wurden bisher nicht beobachtet", meint dazu der Infektiologe Bernd Salzberger (Uniklinikum Regensburg), der die Daten kennt, die von Biontech/Pfizer der US-Zulassungsbehörde FDA übermittelt wurden: "Die Nebenwirkungen sind eher als mild bis moderat einzuschätzen, sowohl lokal wie systemisch."

Doch auch dieser mRNA-Impfstoff, der für Europa in Belgien hergestellt wird, dürfte bei einigen wenigen Personen stärker "nebenwirken" wie ein Fallbericht der freiwilligen Probandin Kristen Choi im Fachblatt "JAMA Internal Medicine" nahelegt. (Unklar ist allerdings auch bei ihr, ob sie die echte Impfung erhielt oder das Placebo.) Choi, eine promovierte Pflegewissenschafterin von der UCLA, klage nach der zweiten Impfung über eher heftige Begleiterscheinungen.

Bis zu 40,5 Grad Fieber

Zunächst waren das Schmerzen im Arm, dann stechendes Kopfweh sowie Fieber, das in der Nacht nach der Impfung 40,5 Grad erreichte. Am folgenden Tag hatte sie immer noch eine Körpertemperatur 37,5, und erst am Morgen danach waren alle Symptome wieder verschwunden.

Auch Choi merkt in ihrem autobiografischen Bericht an, dass sie nicht über die möglichen Nebeneffekte der Impfung aufgeklärt worden sei – was sie nun ihrerseits für die Kollegenschaft und die Öffentlichkeit nachgeholt hat. (Klaus Taschwer, 9.12.2020)